El intendente de la ciudad, Sergio Ongarato, anunció hace pocos días que en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos se retomará la separación de la basura que se había interrumpido a raíz de las medidas sanitarias tomadas por el Covid-19.

Lamentablemente el trabajo que se venía haciendo para concientizar a la población en la importancia de separar los residuos, había declinado notablemente mucho antes de la suspensión que tuvo lugar estos meses.

Recordemos que los comienzos de la Planta se remontan a febrero del 2009 cuando se puso en funcionamiento un sistema integral de residuos que daba por finalizado el basural a cielo abierto donde iban a parar los desechos sólidos de la ciudad.

Las imágenes más recientes de la Planta -que han quedado en la opinión pública- tienen más que ver con los rellenos sanitarios donde se mezcla toda la basura y poco de la separación y recuperación de residuos que varios años atrás tuvo muy involucrada a la población la cual, de a poco, se iba concientizando en la importancia de la clasificación domiciliaria.

Ya sea porque se dejó de hacer el trabajo de concientización sobre la importancia de la separación, el poco incentivo para separar en los domicilios al saber que el esfuerzo es casi perdido y por las dificultades que ha presentado la Planta en los últimos tiempos, lo cierto es que hoy cada vez van a parar más residuos que pueden reciclarse al relleno sanitario, lo cual implica que se acorte su vida útil y que el propósito del cuidado ambiental que se persigue con la separación, esté en sus peores momentos, luego que muchos hogares de Esquel se habían sumado a esta tarea.

El propio intendente señaló en su primer mandato la importancia que funcionara la separación de residuos para el cuidado del medio ambiente, lo que calificó como "política de estado" y ratificó su compromiso de que la Planta continuara y mejorara en el servicio que presta.

No hay que olvidar que para colaborar en la resolución de las problemáticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y el cambio climático no bastan las buenas intenciones, es necesario no perder lo logrado para alargar la vida útil de los espacios dedicados a la sepultura de residuos que van presentando límites, tal como ha sucedido en nuestra Planta. La única forma de minimizar el desgaste de estos espacios son las políticas de reciclajes que, en gran medida, se han perdido en nuestra ciudad.

Si bien el municipio y la sociedad en general pasa por meses complicados y atípicos, al retomarse la separación en la Planta -tal como señaló el intendente- es necesario que se diseñen nuevamente y se intensifiquen las campañas de concientización, además del aspecto más importante: que los vecinos puedan observar y tener datos fehacientes que su colaboración en los hogares para separar y clasificar los residuos tenga la recolección adecuada y el posterior tratamiento que corresponde.

Con las campañas de concientización se hace énfasis en la importancia de la separación de la basura como una de las técnicas más simples y más útiles que cualquier persona puede llevar a cabo para ayudar a limitar la presencia de residuos en el medio ambiente. Pero más importante es la confianza ciudadana en que su esfuerzo tiene la buena recompensa de un tratamiento adecuado en la Planta.

