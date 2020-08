Pandemia mundial, cuarentena, distanciamiento social. De repente, tenemos mucho tiempo libre y necesitamos alguna manera de evadir estar constantemente en un mismo lugar. ¿Qué mejor que probar cosas nuevas?

Hay muchos prejuicios muy fuertes en relación a los videojuegos, entre ellos, que son para chicos y que son demasiado violentos. Ahora, si bien existen juegos que cumplen con esas máximas, en realidad solo son una porción de un universo realmente amplio y que está en constante expansión. Sin ninguna duda, es un rubro cultural que tiene opciones para absolutamente todos.

Soy una persona que disfruta mucho de leer y de ver series y películas. Cuando era chico, incluso empecé a querer escribir mis propias historias y, por eso, terminé estudiando literatura. Me interesaba mucho investigar cómo se narraban las cosas y se creaban los personajes. Muchas veces, al escribir cuentos me pasaba que no me eran suficientes las palabras; a veces necesitaba imágenes y pensaba en que mejor sería hacer una película. Otras veces sentía que sobraban las palabras y pensaba en producir una obra de teatro. De manera similar, los videojuegos ofrecen una nueva dimensión: la interactividad. Es como si en vez de solo leer un libro o ver una película, pudiésemos vivirlos, lo que habilita un montón de nuevas formas de experimentar una historia.

Esa característica se complementa perfectamente con la multiplicidad de estilos, géneros, subgéneros y formatos que ofrece la industria gamer. Si bien hay juegos pasatistas o pensados solo para modalidad online, como los famosos Fortnite y Counter Strike, hay miles de otras opciones. Además, jugar puede ser tanto una experiencia individual e introspectiva como una forma de recreación grupal que genere conexiones humanas.

La increíble variedad de títulos no se da solo por la enorme cantidad de personas que hacen juegos, sino también a un público que es cada vez más amplio. Para satisfacer a un rango de personas que va desde niños hasta personas mayores, los creadores de juegos buscan formatos, estéticas y hasta mecánicas innovadoras que se adecuen a diferentes personas e intereses.

Un buen ejemplo de esa variedad de jugadores es Shirley Curry, una señora que a sus 84 años no solo juega, sino que hace transmisiones en vivo de sus partidas en YouTube. En este momento tiene más de 900 mil seguidores en esa plataforma.

En base a todo esto, el objetivo de esta columna no es más que proponer una nueva forma de disfrutar de una buena historia, desde un lugar más protagónico e interactivo. A lo largo de las semanas voy a recomendar experiencias que considero interesantes y que no requieren particular habilidad ni estar acostumbrado a jugar: solo hace falta tener tiempo y ganas.

Finalmente, si hay algo que quisieran proponer o preguntar, pueden dejarlo por escrito en los comentarios.