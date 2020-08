Con la era de la tecnología, a veces lo más difícil es elegir: el hecho de entrar a cualquier plataforma y ver cientos de miles de películas, series y libros puede volverse un poco abrumador, y más cuando hay estilos o tramas similares.

Por eso, hay dos cosas que suelen dar como resultado una elección: la puntuación y los premios. La puntuación puede ser engañosa, porque, a veces, aunque una obra sea a gusto del público, no necesariamente significa que nos va a gustar o va a ser buena; también está el tema de dónde elegir, cuáles son las páginas que mejor condensan la opinión de los usuarios.

Los premios, por su parte, son bastante más parejos: aunque con muchísimas polémicas, lo que se intenta hacer a través de ceremonias es validar la calidad general de una película, serie o libro, en todos sus aspectos, en lugar de solo en uno.

Hoy, traemos algunas de las películas, series y libros más premiados de la historia.

La película de la semana

Ben Hur (1959)

Nota: tengan en cuenta que estuvo complicado encontrar el tráiler de 1959 subtitulado en español, pero no recomendamos ver las películas en un lenguaje que no sea el original.

Un prólogo describe los antecedentes históricos: la película se desarrolla en Jerusalén, durante el tiempo en que Jesús nació y se hizo conocido por sus enseñanzas, en el momento, sumamente radicales.

El recién nombrado tribuno romano Messala, un comandante de la legión que precederá al nuevo gobernador romano, cabalga a través de Nazaret hacia su casa de la infancia, después de algunos años en Roma. El gobernante pagano a quien Messala está reemplazando le dice que el país está cambiando y la gente está reacia al momento de honrar a Roma:

De naturaleza autocrática, Messala tiene la intención de castigarlos. Luego, se encuentra con el príncipe Ben Hur: ambos ya se conocen y son buenos amigos, pero el comandante le pide al príncipe que traicione a su pueblo, dando los nombres de la resistencia. Él se niega, y allí comienza la aventura de ambos, que se convierten en enemigos.

La película tiene muchos temas más que tratar y ningún desperdicio. Ganó 11 premios Óscar, incluidos Mejor película, Mejor director, Mejor actor, Mejor actor de reparto y más, un récord total. También ganó Golden Globes y fue nombrada como una de las 100 mejores películas estadounidenses.

P. D.: con esta cantidad de premios y la excelencia de la película, no diremos hoy quién debería o no verla, ni daremos las puntuaciones. Hoy, la idea es juzgar por el valor que dan por expertos, y cada uno verá por sí mismo.

La serie de la semana

Sala de urgencias (ER)

Esta serie, que terminó en 2009, es un drama médico muy similar a Grey's Anatomy: tiene una inmensa precisión médica, ya que su creador buscó reflejar, lo más posible, la verdadera vida en las salas de emergencias, donde se encuentran toda clase de especialistas.

Tiene 331 episodios divididos en 15 temporadas, así que hay mucho para ver: George Clooney y John Stamos son algunos de los nombres que pasaron por la serie, entre muchos otros.

Como en varias series médicas, la idea es intercalar el drama y las relaciones con los casos inusuales y los temas polémicos en medicina. Además de tener un gran elenco y estar, en general, bien hecha, el público se fanatizó de inmediato, dándole unos ratings insólitos y logrando que ocupe, durante muchos años, los primeros puestos en las series más vistas.

Además, ganó 23 premios Emmy, un Golden Globe y premios Image Awards, Motion Picture Sound Editors y Peabody. Currently, Aparentemente, se añadirá a Netflix pronto.

El autor de la semana

Gabriel García Márquez

No, no es que hayamos cambiado el formato: el hecho es, lisa y llanamente, que aunque hay muchos premios para libros, estos no son generales. Cada país y región tiene sus premios, que, además, son muy específicos: "Mejor premio a la novela negra latinoamericana escrita entre 1950 y 1960" es una categoría que se podría encontrar, seguramente, en alguna parte.

Es por eso que esta semana elegimos a un autor ganador del Nobel. Ha habido muchos a lo largo de la historia, uno más brillante que el otro, pero con Gabriel García Márquez tenemos algo especial y, además, se le suma que ganó premios también por guiones cinematográficos, periodismo y más.

El libro por el cual ganó el Nobel fue 100 años de soledad, pero sería un cliché recomendarlo: lo mismo pasaría con Relato de un náufrago, o El coronel no tiene quien le escriba, entre muchas otras más conocidas. Quizá una de sus obras no tan aclamadas es Del amor y otros demonios.

Esta obra se trata de la hija de un marqués que es recluida en un convento durante la Inquisición, por el hecho de que pensaban que estaba poseída: en realidad, simplemente, la había mordido un perro. El libro es un tanto polémico y, por alguna razón, siempre pensamos que sería una gran película de Almodóvar.

"En la tercera hornacina del altar mayor, del lado del Evangelio, allí estaba la noticia. La lápida saltó en pedazos al primer golpe de la piocha, y una cabellera viva de un color de cobre intenso se derramó fuera de la cripta. El maestro de obra quiso sacarla completa con la ayuda de sus obreros, y cuanto más tiraban de ella más larga y abundante parecía, hasta que salieron las últimas hebras todavía prendidas a un cráneo de niña. En la hornacina no quedó nada más que unos huesecillos menudos y dispersos, y en la lápida de cantería carcomida por el salitre solo era legible un nombre sin apellidos: Sierva María de Todos los Ángeles. Extendida en el suelo, la cabellera espléndida medía veintidós metros con once centímetros"

De García Márquez, también no tan conocido, recomendamos "Memoria de mis putas tristes", su última novela. Todas sus obras son maravillosas y era sumamente prolífico, con libros de cuentos, crónicas periodísticas que parecen sacadas de una novela, discursos y sus bellísimas novelas.

Para quienes no hayan leído sus clásicos, en particular El amor en los tiempos del cólera, no dejen de leerlos. Si empezaron por Cien años de soledad y no les gustó, sugerimos darle otra oportunidad.