Los colores pasteles serán sin duda los protagonistas de la nueva temporada que se viene, del rosa al amarillo, pasando por el verde y el azul.

Jugar a combinarlos será el deleite fashion de esta temporada que, además viene cargada de tendencias combinables entre sí.

La mejor manera de sacarle partido a esta moda primaveral es sin duda el color block la cosa es animarse y probar. Jugar con las gamas cromáticas de un mismo tono o sorprender con combinaciones

impensables. Si no te ánimas a las prendas color pastel podes usarlos en un accesorio.

Los colores pasteles pastel y tonalidades suavizadas serán tus aliadas para conseguir el look más favorecedor con piezas que, además podrás aprovechar durante la próxima temporada sin que dejen de estar de moda. Camperas, trajes, bolsos... Cualquier diseño puede teñirse en esta gama cromática que acompaña a cualquier tipo de piel y color de cabello.

Combinar colores pasteles no suele ser algo demasiado complicado, ya que estos colores suelen convivir en armonía entre sí o con colores neutros.

El total look es una de las opciones más trendy para sumarse a esta moda. Un conjunto en color rosa cuarzo, por ejemplo, acompañado de una mochila o cartera, será una excelente opción para el día.

Si llevar un solo color no es lo tuyo, puedes concentrar la atención en los accesorios. Una cartera en color celeste, acompañada de un pañuelo, por ejemplo, puede ser el toque perfecto para realzar cualquier look durante esta temporada.

Los colores pasteles no son exclusivos de los looks de día. Para incorporarlos en looks nocturnos, lo ideal es sumarle brillo optando por accesorios con texturas, apliques o detalles diferentes.