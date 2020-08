Verónica Álvarez, propietaria del jardín "Mundo Disparatado" decidió hacer pública la delicada situación que atraviesan producto de la suspensión de actividades por la pandemia. "Nuestra paciencia está en el límite", enfatizó.

Recordó que trabajaron tres semanas, desde el 27 de febrero hasta mediados de marzo cuando comenzó el aislamiento. "Estamos esperando que se resuelva algo distinto para las instituciones privadas porque como a nosotros se nos exige que tengamos todo en regla, somos instituciones que cumplimos todas las normativas y estaríamos en condiciones de abrir con un protocolo", remarcó.

Su pelea en Esquel es muy solitaria porque no quedan otras instituciones privadas como hay en la costa, donde están gestionando de forma conjunta y organizada. Semanas atrás estaban expectantes por la posibilidad de poder abrir para niños de 2 a 5 años pero "después de escucharlo a Puratich doy por tierra todo esto que teníamos como expectativa".

"Nadie nos dice a ciencia cierta si va a ser posible o no, todo el tiempo es mantenernos en situación de incertidumbre que tampoco me sirve", señaló Verónica. "Aunque la respuesta sea negativa me permite a mí ver cómo seguimos", sostuvo, pero reclamó alguna contestación concreta..

"No nos permiten trabajar, yo mantengo todos los gastos del jardín, sueldos, los aportes, un crédito hipotecario enorme que estoy pagando y lo único que puedo hacer para sostener los gastos es trabajar".

Asimismo, aseguró: "No se me permite trabajar y no se me da la ayuda económica que necesito". "Me parece vergonzoso que el Estado nos de 16.800 pesos de ayuda. Nos hemos puesto a calcular qué podemos llegar a cubrir con ese dinero y no da para más que los gastos de servicios", indicó.

En este contexto, se sostienen gracias a que las familias siguen pagando pero muchas no abonan la totalidad sino la mitad, por la crisis económica y porque no están recibiendo el servicio: "Estoy pudiendo cubrir los sueldos pero ya estoy teniendo el aviso de muchas familias que llegan hasta acá y es entendible". "Teníamos una matrícula de 58 alumnos, en este momento quedan 40 y unos 15 están pagando la mitad de la cuota. Ésa es nuestra realidad en este momento", graficó Verónica Álvarez.