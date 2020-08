El Ministro de Salud de la Provincia del Chubut, Fabián Puratich, al ser consultado por los deportes que aun no se habilitan en la zona, indicó que "los únicos que no están habilitados son los deportes grupales y de contacto y que no se van a habilitar".

En este sentido, agregó que "quiero ser claro, en un partido, si se contagian diez y cada uno contagia a otros diez, podemos sacar cien enfermos. Hay que ser cuidadosos".

Seguidamente, indicó que entiende la parte comercial de quienes alquilan canchas pero "no creo que por no jugar un partido de fútbol alguien se deprima o la pase mal; se pueden hacer otras cosas".