Frederic denunció a manifestantes que reclamaron contra la toma de tierras en Mascardi

El Ministerio de Seguridad conducido por Sabina Frederic presentó una denuncia penal contra los vecinos de Bariloche y Villa Mascardi que participaron de la marcha de este sábado en reclamo por la ocupación de más de 30 hectáreas y los numerosos ataques que se vienen sucediendo desde 2017.

La denuncia apunta a que quienes se movilizaron y se expresaron en las redes podrían estar incitando a la población a cometer delitos, por lo que la marcha marcaría un “exceso ilegítimo” en sus derechos constitucionales.

La marcha había sido alentada desde el grupo en Facebook “Apoyo a los vecinos de VILLA MASCARDI”, con más de 1.400 participantes. Durante la manifestación no se registraron hechos de violencia. Los vecinos entonaron el himno nacional en la ruta y desplegaron banderas.

“El Director Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de la cartera de Seguridad de la Nación, por orden de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, presentó una denuncia penal por la posible comisión de los delitos de 'instigación a cometer delitos', 'apología del crimen' y 'asociación ilícita', todos ellos delitos de acción pública tipificados en los artículos 45 y ss., 54 y ss., 149 bis y ter, 168, 209, 210, 212, 213 y 239 del Código Penal de la Nación”, arranca el comunicado de Seguridad.

La denuncia fue presentada el viernes en tribunales de Buenos Aires, pero fue notificada este sábado en la página oficial www.argentina.gob.ar. La denuncia fue motivada por “la organización de una movilización que, de acuerdo a versiones periodísticas, es denominada 'Banderazo Patriótico en defensa de nuestros vecinos de Mascardi' en la que, según ha trascendido por medios de comunicación y afirmaciones de dirigentes políticos y vecinales, podrían derivar en 'enfrentamientos' y situaciones de extrema violencia”, continúa el texto.

Las declaraciones realizadas en la convocatoria por los autodenominados 'vecinos de Mascardi'", invitan a la participación contemplando el “uso de armas caseras y/u objetos de diversa índole que puedan ser utilizadas como tal, con intenciones de generar y producir hechos de violencia””, subraya.

“El Ministerio de Seguridad de la Nación sostiene que, dada la peligrosidad y la instigación a cometer delitos por parte de los manifestantes, éstos “podrían estar excediéndose del legítimo ejercicio constitucional a manifestarse y expresar ideas u opiniones y podrían configurar la comisión de algunos de los delitos”, afirma.

Sin embargo, una fuente cercana la ministra Frederic dijo a Clarín que la denuncia no es contra ningún manifestante en particular. "Para que no haya dudas, la denuncia de ninguna manera es contra manifestantes ni contra el derecho a la defensa sino que, en función a distintas advertencias que hicieron personas y referentes políticos y sociales, se denuncia la posible invitación a cometer esos delitos mencionados. No es con nombres de personas, es poner en conocimiento a la justicia de una situación", aclaró.

"La denuncia no obsta eventuales medidas de pruebas y diligencias procesales a encararse durante la etapa de instrucción” que “permitan vincular nuevos y/u otros posibles actos u omisiones delictivas que surgieran de la investigación penal”, concluye.

Este sábado, más de 100 vehículos se dirigían hacia el ACA de Villa Mascardi para reclamar por la ocupación del área que lleva adelante la comunidad Lafken Winkul Mapu desde noviembre de 2017, pero la marcha fue detenida por la Policía de Río Negro. Hasta la propia gobernadora Arabela Carreras -que había viajado especialmente a Bariloche para desactivar la caravana- se acercó al lugar para conversar con los manifestantes y pedirles que vuelvan a la ciudad. Después de las 20, el corte se levantó.

En los últimos tres años, los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu tomaron más de 30 hectáreas particulares y administradas por el Parque Nacional Nahuel Huapi. Hay 17 causas penales en el Ministerio Público Fiscal que no han avanzado. Entre ellas robos, agresiones, amenazas con armas de fuego, usurpación, destrucción de la propiedad pública y privada.

“De este modo la gestión de Frederic procura evitar el incremento de la conflictividad que se registra en la zona de Villa Mascardi y promueve que se sigan los lineamientos de trabajo que ha propuesto su conducción al frente del Ministerio para la resolución pacífica de los conflictos con los pueblos originarios”, cierra el comunicado de Seguridad.

El Gobierno de Río Negro también difundió un comunicado justificando su decisión de impedir que los manifestantes avanzaran hacia Mascardi, donde integrantes de la comunidad los estaban esperando y habían prendido neumáticos en la ruta 40.

"La Policía de Río Negro protege a los ciudadanos y ciudadanas frente a la posibilidad de enfrentamientos con personas encapuchadas en la zona de Villa Mascardi. A pesar de tratarse de jurisdicción y una ruta nacional, la fuerza policial provincial evita la confrontación con personas que actúan de forma ilegal, asolando esta zona encapuchados e identificados con la comunidad mapuche”, indica el comunicado.

“El Gobierno de Río Negro realiza gestiones sistemáticas ante la Nación solicitando la intervención en protección de los ciudadanos y las ciudadanas pacíficas. En numerosas ocasiones, el Gobierno Provincial ha realizado este pedido a Nación en la búsqueda de una solución a la problemática”, agrega.

La repercusión política por la noticia fue inmediata. La exministra de Seguridad Patricia Bullrich escribió en su Twitter: “Hace meses que ocupan terrenos e incendian casas en Villa Mascardi. Los vecinos le piden al gobierno que los cuide mientras que el @MinSeg los acusa de 'instigación a cometer delitos'. Es una vergüenza que dejen a la gente desamparada de esta manera”.