Esté sábado, se celebró el Día del Árbol. Este día fue creado para generar conciencia sobre la importancia de este ser vivo, pero, además, para hacer una nota sobre la necesidad de cuidar la naturaleza que nos rodea.

En un espacio privilegiado, como es la Patagonia, los árboles son de una gran belleza: indican el clima, las estaciones, los cambios y, como barrera natural, nos protegen de las inclemencias del clima. Recuerdo haber tenido visitas con las que paseábamos por el Parque Nacional Los Alerces y el propio aire, puro y lleno de oxígeno, que los árboles les permitían respirar, hacía que volvieran exhaustos, pero felices.

La naturaleza es una parte central de la vida patagónica. El propio humor de los habitantes depende, muy a menudo, del clima, que cambia inesperadamente y sorprende. Los ríos, arroyos y montañas definen la geografía, que impresiona por su inmensidad y por las eternas distancias entre un lugar y otro.

La naturaleza, además, es una de las más grandes inspiraciones de los artistas: desde la literatura hasta el cine, muchos genios fueron grandes amantes de la naturaleza, al punto de habitar en ella de la misma manera que sus personajes.

Hoy, celebramos el Día del Árbol con estas tres obras.

La película de la semana

Hacia rutas salvajes (Título original: Into the Wild)

Basada en una historia real, escrita en el libro homónimo de Jon Krakauer, esta película muestra un paralelismo entre las dos vidas de un protagonista. Una es su vida desde su graduación universitaria, luego de la cual el protagonista decide escapar de la sociedad; otra es la vida que llevará en contacto con la naturaleza pura, en Alaska, donde vive con tan solo un rifle y un libro sobre plantas comestibles.

Con una de nuestras bandas sonoras favoritas en la historia (creada por Eddie Vedder), la película nos lleva a través de un mundo desconocido para muchos: el protagonista viaja con lo mínimo a través de Estados Unidos, aprendiendo, en el camino, cuáles son sus verdaderos deseos. Conoce a personas, sufre complicaciones y se divierte, pero, más que nada, realiza una búsqueda de sí mismo.

No por algo, a través de las canciones, la película le dice a la sociedad: “Espero que no te sientas sola sin mí”.

Además de ser maravillosa e impactante, plantea este debate eterno entre la naturaleza del ser humano y su rol como ser social.

Recomendada para: adultos y jóvenes.

Quiénes deben verla: amantes de la naturaleza, aventureros.

Quiénes no deben verla: quienes no deseen ver una película dramática.

Puntajes: IMDB - 8.1 de 10; Rotten Tomatoes - 89%; Filmaffinity – 7.6 de 10

La serie de la semana

Nuestro planeta (Título original: Our Planet)

Se trata de una de las más grandes apuestas de Netflix en lo que a producción se refiere. El documental, extremadamente ambicioso, muestra imágenes inéditas de nuestro mundo: se concentra en la diversidad de especies, desde el ártico y la profundidad de los océanos hasta África y Sudamérica.

Las imágenes son absolutamente fantásticas, y la historia que cuenta ayuda con el objetivo de enseñar a los humanos que no somos solo observadores de este planeta, sino sus habitantes. Todo lo que ocurre en nuestro pequeño mundo en este inmenso universo nos afecta de alguna manera, directa o indirecta: las acciones que tomamos afectan también a las demás especies, en un eterno ciclo.

Desde momentos graciosos, como danzas grupales de pájaros, hasta los eventos más tristes del planeta, como la pérdida de kilómetros de hielo en Groenlandia, el documental nos lleva a través del mundo y de toda su maravilla.

Además, lo narra David Attenborough. ¿Hace falta decir más?

Recomendada para: todos.

Quiénes deben verla: cualquier persona que disfrute de un buen documental. También las personas que normalmente no disfruten de un buen documental.

Quiénes no deben verla: imposible no verla. No tiene desperdicio.

Puntajes: IMDB - 9.3 de 10; Rotten Tomatoes - 93%; Filmaffinity – 8.5 de 10

Yapa: para fotógrafos, hay otro documental en Netflix, Into the light. Muestra la naturaleza desde el punto de vista del fotógrafo, que se mimetiza con ella para mostrarla a través de sus ojos. Para cualquier amante de este arte, es un placer verla.

El libro de la semana

El viejo y el mar (Ernest Hemingway)

Durante 84 días, Santiago ha salido al mar, pero siempre volvió con las manos vacías. En el día 85, decide alejarse de su ruta normal, arroja su carnada y un pez es atrapado o, más bien, lo atrapa a él:

“—Ojalá estuviera aquí el muchacho —dijo en voz alta—. Voy a remolque de un pez grande, y yo soy la bita de remolque. Podría amarrar el sedal. Pero entonces pudiera romperlo. Debo aguantarlo todo lo posible y darle sedal cuando lo necesite. Gracias a Dios, va hacia adelante, y no hacia abajo. No sé qué haré si decide ir hacia abajo. Pero algo haré. Puedo hacer muchas cosas”.

Santiago sostiene su sedal. Pasa un día, una noche, otro día, otra noche. El dolor en sus manos es constante y, sin embargo, ni el hombre ni el pez ceden.

Es la lucha eterna entre el hombre y la naturaleza, pero no vista desde el dominio de uno sobre el otro, sino desde la absoluta admiración:

“Pez —dijo—, yo te quiero y te respeto muchísimo. Pero acabaré con tu vida antes de que termine este día…”

Una de las más maravillosas obras de Hemingway sobre la edad, la paciencia, el mar y la unión con el mundo que nos rodea.

