La empresa de transporte Surprise quedó en el centro de la polémica en las últimas horas a raíz de un viaje realizado desde Buenos Aires hasta El Bolsón. Varios integrantes del pasaje debían continuar hasta Esquel, pero el colectivo no estaba autorizado a ingresar a Chubut. Uno de los pasajeros habló con Red43 y dijo que la transportista se había comprometido a encargarse de garantizar el traslado en una combi desde el paralelo 42° hasta nuestra ciudad. No ocurrió, hubo complicaciones con los permisos provinciales de los viajeros y hasta el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, dijo que no estaban al tanto de ningún arribo durante el fin de semana.

Sin embargo, la empresa se defendió de las críticas, dio su versión de los hechos, aseguró que ofreció solo el viaje hasta El Bolsón y que en ningún momento abandonaron a los viajeros.

El descargo completo de Surprise: