La periodista Ornella Vezzoso graficó en directo para Red43 la compleja realidad que atraviesa Comodoro Rivadavia por la pandemia de coronavirus. La ciudad petrolera es la que mayor cantidad de casos tiene en Chubut y registra un importante aumento de la transmisión comunitaria.

Durante las últimas horas hubo dos muertes en la ciudad: "Un hombre de 72 años que falleció en la madrugada en el Hospital Regional y tenía problemas de salud, sufría diabetes; y una mujer que también tenía diabetes, de 62 años, esta mañana". En total 11 de las 15 víctimas fatales que contabiliza Chubut son de Comodoro y en el caso de los de esta localidad "todos tenían algún factor de riesgo".

Vezzoso aseguró que el sistema de salud comodorense está "al borde del colapso". "Hay una sola cama disponible en terapia intensiva del Hospital Regional. Hay 10 camas de terapia intensiva, de las cuales 7 estaban en el sector no Covid y 3 en el sector Covid. Ante el aumento de casos que debieron ir a terapia intensiva, tuvieron que invertirlas y hay 7 en el sector Covid, una sola disponible", detalló. Esto complica los ingresos de pacientes por otras patologías, dado que solo hay tres camas de cuidados intensivos para esos casos.

Sin embargo, la ocupación de camas no es lo único que genera alarma. No llegan los insumos necesarios para abastecer la demanda y procesar los hisopados, lo que provoca que hoy sean más de 700 las muestras por analizar. De Rawson recibieron "algunos", de Nación no llegaron y esperan un envío de Río Gallegos.

Muchas personas llevan más de una semana esperando los resultados y esto puede provocar que sus hisopados ya no tengan validez, por lo que según los síntomas pueden ser declarados positivos directamente. Cabe remarcar que todos los convivientes con infectados o quienes tengan pérdida de olfato o gusto son contabilizados y tratados como casos confirmados sin testeo desde hace algunas semanas. La periodista explicó que "analizarán caso por caso" y puede que muchos cumplan los 15 días de aislamiento y si llegan a esa instancia sin síntomas sean dados de alta sin ningún hisopado y sin haber tenido los resultados concluyentes del que se efectuaron.

Aquellos que, en su mayoría por trabajo, requieren con urgencia el resultado, optan por pagar $8.000 en un privado, que envía la muestra a Bahía Blanca y tienen respuesta mucho más rápida. De todas maneras, no son la mayoría y "todo lo que es obra social pasa por el Hospital Regional".

Ese último punto conduce a otro problema: la escasez de personal en el laboratorio del nosocomio. "Hay nada más que seis personas trabajando en el análisis de las muestras, dos son bioquímicos. Cuando comenzó la pandemia el gobierno se comprometió a contratar a un bioquímico o a un técnico, pero no ocurrió. Si se llega a infectar una persona del laboratorio, tienen que aislar a todos y no queda personal", subrayó Ornella Vezzoso.

A pesar de la gran cantidad de contagios, no se planea un retroceso de fase. Solo los domingos está prohibido circular salvo para personal esencial y esa única jornada los gastronómicos trabajan nada más que por delivery, mientras que de lunes a sábado lo hacen hasta las 23 horas.