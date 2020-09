La cuarentena obligó en muchos casos a la convivencia de las mujeres con sus parejas violentas.

Durante el mes de agosto ocurrieron 19 femicidios, que se traducen en una mujer asesinada cada 29 horas, según datos del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”.



Y septiembre comenzó en la misma línea. A tan solo ocho días desde que comenzó el mes, ya se registraron tres asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres.



El jueves, en el piso de la casa que alquilaba una mujer de 36 años, que había denunciado a su ex pareja por violencia de género, en el barrio José Fuchs, en Comodoro Rivadavia, fue encontrada sin vida luego de ser asesinada por 83 puñaladas. Luis Eduardo Gómez, su ex pareja se entregó a la policía y se encuentra detenido.



El cuerpo de Yanina Belén Montes fue hallado por la policía este jueves al mediodía en la vivienda en la que residía junto a su hijo de cinco años.

Juan Carlos Caperochipi, jefe de fiscales, explicó que "Estamos interviniendo en un femicidio, hay una mujer fallecida de forma violenta en el domicilio en el que habitaba. Estamos trabajando para esclarecer lo que sucedió". Y afirmó que podría haber mayores novedades sobre el crimen.



El fiscal dijo que la mujer "ha sido violentada a partir de herida cortantes y múltiples, con el correr de las horas tendremos más precisiones, también tenía varios golpes en el cuerpo el escenario es de suma violencia, presenta hematomas".



Asimismo, Caperochipi confirmó que la muerte de la joven data de varios días atrás. Y aclaró que en la vivienda que alquilaba, vivía con un niño de cinco años "que se encontraba por estos días al cuidado del padre, y allí continúa".

La Brigada de Investigaciones junto a Criminalística realizó relevamiento "reuniendo elementos y varios testimonios de vecinos". Mientras que se logró localiza a sus familiares que viven en Mendoza, a quienes notificaron del femicidio.



Femicidios en Argentina 2020



El Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” informó a principios de septiembre que en lo que va del año, hasta el 31 de agosto, ocurrieron 199 femicidios en todo el país. El 66 por ciento de esos asesinatos fueron realizados por las parejas o ex parejas de las víctimas y también en sus hogares.

“Esto se debe al poder y control que el victimario ejerce sobre su víctima, durante el encierro por el ASPO, que agrava aún más esta situación, aumenta el grado de brutalidad y ferocidad, se acelera el círculo de la violencia machista y lamentablemente en muchos casos con el resultado final del femicidio”, destaca el informe publicado esta semana.



En otro orden, las integrantes de la Multisectorial Feminista de la ciudad de Mar del Plata ponen el foco en un dato alarmante: el 20% de los femicidios perpetrados a la fecha tiene como víctimas a jóvenes menores de 20 años. “Resulta preocupante el discurso culpabilizador hacia las adolescentes víctimas de violencia y la resistencia a contextualizar estos casos, en primer lugar, como hechos de violencia contra las mujeres y, en segundo lugar, como un problema social y no un hecho policial aislado”, cuestionaron.



Según señalan, el dato se completa con 46% de víctimas entre los 21 y 40 años, otro 24% entre los 41 y 60 años y un 5% restante con mujeres mayores de los 60 años.



El trabajo realizado también puso el foco en el femicida. Según se desprende del relevamiento, en los femicidios que se produjeron en este cuatrimestre el 76,3% se produjo por ex parejas, concubinos, cónyuges y novios; el 7 % del vínculo es filial, el 4% no tiene relación con la víctima y el 5% no se registran datos.

El análisis cualitativo de la información también arroja una preocupación ante “el aumento en la ferocidad en los ataques”.