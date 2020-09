No es chiste, pareciera ser una fábrica en la que, para poder sostener el gobierno educativo, las resoluciones son el único instrumento. Es otra cara de la triste realidad de la Educación de la provincia de Chubut. La verdadera Pandemia.

En marzo, haciendo uso de la crisis, el Covid 19 y sus múltiples estrategias de demagogia, el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut emanó una resolución, la 51/20 mediante la cual el personal suplente NO cesaría en sus cargos por la situación que se estaba viviendo. Claramente la norma estaba orientada en la línea de lo planteado por el Gobierno Nacional, que contemplaba que no podía quedar nadie sin empleo como resultado de la pandemia.

Ahora bien: ¿podía la provincia hacer frente a esa decisión? ¿ podía afrontar los costos de sostener los planteles docentes tal como se conformaban al 17 de marzo, sumado a todos los docentes que regresarían a sus cargos por razones diversas? (Comisiones de Servicios, licencias, cargos, etc.) ¡Claro que no! Siempre fue una decisión inviable. Demagogia pura y de la mejor, que generaba erogaciones presupuestarias insostenibles en el contexto de quiebra de nuestra provincia.

Y la pandemia se extendió en el tiempo. Fue entonces cuando en el desfile de funcionarios ministeriales, cambios de direcciones, ministro, etc, etc, etc… que descubrieron lo que era obvio: ese ministerio ya no contaba con presupuesto.

Para los que no saben, o no quieren aún saber, esta maravillosa cartera emite una cuasi moneda llamada HORAS CÁTEDRA: horas cátedra que no solo se otorgan a docentes, porteros empleados administrativos. También se utilizan en diferentes reparticiones públicas provinciales, para tapar baches, devolver favores políticos o de otra índole, ubicar a familiares y/o amigos, punteros, etc. Lo cierto es que el recurso era finito, y por más que se rasque la olla, llega un momento en que no hay más para sacar.

Y se viene: ¿bienvenido el reordenamiento? Continúa el festival de resoluciones.

El costo de la demagogia, del “pan y circo” siempre ha sido muy alto. Tanto en épocas de campaña al comprometerse en dar aumentos salariales imposibles de afrontar como al firmar resoluciones que ocultan el verdadero fin de la misma. ¿De verdad esta resolución transparentará la asignación de horas y cargos dentro del Ministerio de Educación, o es solo un nuevo enroque político?

Hay dilemas de uso popular, como el del origen del huevo y la gallina. ¿Por dónde se empieza? ¿Cuál es el origen de la cuestión?

En relación a los temas educativos de nuestra provincia, también el origen de esta situación es ambiguo y multicausal. Pero lo que está claro es que una vez más, el hilo se ha cortado por lo más delgado: los trabajadores

La Resolución 168/20 es a temporal. En primer lugar, porque la situación de crisis por la pandemia, aún continúa. En segundo lugar, porque lo que escribieron en marzo con la mano y hoy borran con el codo, esta provincia nunca pudo sostenerlo. No puede pagar en tiempo y forma ni siquiera a los trabajadores que efectivamente cumplen funciones, en cualquiera de las reparticiones que sea, ni docentes, ni salud ni a nadie, y asumió compromisos que nunca pudo afrontar.

Además es importante poner en discusión otro factor: En el sistema educativo en particular, existen infinidad de instancias de control para que alguien pueda usufructuar una licencia con goce de haberes: profesionales que avalan licencias, contralores médicos, departamento de licencia, directivos, supervisores, departamento de personal docente y departamento de personal no docente, directores de niveles, subsecretarios y hasta la mismísima ministra.

Eso sí, como no es políticamente correcto, nadie le pone el cascabel al gato. ¿Es este un intento de hacerlo? ¿Es la forma? ¿Es el momento?

Lo concreto es que hoy la Sra. Ministro pretende achicar planteles docentes. Lo que no queda claro es si hay una verdadera intención de organizar la cartera, o si lo hace por el solo hecho de volver a contar liquidez en caja en el ministerio, esa caja que retribuye a personas varias e innumerables el pago en horas cátedra, y que no necesariamente prestan servicios educativos ( se otorgan de manera indiscriminada a clubes, municipios, concejos deliberantes, sindicatos, etc.)

Tampoco queda claro si el origen de esta resolución es la preocupación por la cantidad de licencias que se usufructúan en la cartera a su cargo. Si fuera este e punto, ¿no debería haberse comenzado por otros estamentos de la cadena de control?

Todos los docentes somos conocedores y conscientes de que ante la ´presentación de un docente titular a su cargo, produce automática cesación para quien estuviera cumpliendo las suplencias. Pero otra gran duda que flota en el aire en este festival de resoluciones es ¿cuál es/ fue la verdadera intencionalidad política al pretender normar de esta manera?

¿Mejorar el sistema? ¿Hacer ver ante el gobierno Nacional que Chubut en algo está ajustando? ¿Tomar una reprimenda en contra de los docentes que se encuentran en medidas de fuerza porque se les adeudan dos meses de salarios y un medio aguinaldo?

¿Ganarse el apoyo de un sector de la sociedad que se manifiesta enojado con el gremio docente por estos tres años críticos en educación? Aclaro que cuando hablo de gremio docente hablo colectivo de profesionales que trabajan en Educación.

Me permito seguir dudando de las verdaderas intenciones. Los cambios en materia de política educativa, deben ser estructurales. No basta con cesar docentes, de los cuales muchos son los que hasta hoy estaban afrontando con sus recursos y como podían, la educación en contexto de aislamiento.

Me permito dudar una vez más, porque la verdad; es que si hay algo que este gobierno ha permitido que desarrollemos, es la capacidad de duda.

Es entonces imprescindible des – velar ciertas decisiones políticas, que están muy lejos de ser de Política Educativa. Son simples discusiones de administración de recursos.

¿Cuál es la imagen societal que quieren construir? ¿Qué genero todo esto? El Ministerio de Educación debe dirigir la mirada y tratar de dar respuestas a estos interrogantes…