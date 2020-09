El Horcón: ¿le alcanzará a Nación con lo que llevamos?

Esta semana el Ministro de Economía junto a otros funcionarios de la provincia de Chubut se reunirán con representantes del Ministerio de Economía de la Nación para conseguir una ayuda del estado nacional a la provincia. Por acá no se encuentra la forma de cumplir los compromisos asumidos con los acreedores, empleados y proveedores.

La esperanza del Arcioni apostando prácticamente todo al mero hecho de apoyar la campaña presidencial de Alberto Fernández para con ello encaminar las finanzas provinciales, sufrieron un importante revés al poco tiempo de asumir el mandatario nacional, momento en el cual no se negó la ayuda a la provincia, pero para concretarla en la dimensión que necesita Chubut, se solicitó un plan económico y financiero viable, que se encargara de mostrar que el Estado Provincial es capaz de funcionar por sí mismo.

Ese puede ser el “plan” que se va a presentar, en un contexto donde la inversión ya era dudosa para este año, con la pandemia ni se sueña con ella, y donde no hay garantías de mantener las fuentes de trabajo que tenemos hasta ahora- El mayor logro sería que no sigan cerrando comercios.

A más tardar el próximo miércoles el equipo provincial estará presentado su proyecto enmarcado, fundamentalmente, en ajuste, recorte e impuestos. Se ha puntualizado que no se tendrá en cuenta la disminución de salarios para ningún empleado como si fuera la gran noticia (aunque unos pocos casi llegan al medio millón por mes).

El recorte de sueldos sería una gran paradoja, teniendo en cuenta que en Chubut nunca se sabe cuándo se cobran, tienen meses de retraso, no están al día ni con aquellos declarados esenciales y de vez en cuando el conflicto generado por este tema tiene a un ministro al borde de la renuncia; como fue el caso de el de Salud la semana pasada. Para calmar las aguas se concretó el pago del mes de julio a los trabajadores de su área y no se hizo efectivo su alejamiento del cargo. En tanto el Ministro de Seguridad reclamó para los suyos el pago de sus haberes por considerarlos más imprescindibles entre los imprescindibles.

En Educación, como el curso escolar este año está aún más perdido que en los tres ciclos lectivos anteriores, pues tendrán que esperar un poco más, mientras miramos con impotencia como se ha mellado profundamente la calidad educativa, la retención escolar y el futuro de toda una generación.

En tanto la coparticipación, tema que cobró vigencia luego que el estado nacional decidiera -sin consulta legislativa y por ahora judicializado- intervenir en favor de la Provincia de Buenos Aires (contó con el apoyo de gran parte de los gobernadores, entre ellos el nuestro) será otro punto que tratará de negociar la provincia a su favor, reclamando una compensación histórica de una resignación de fondos de este ítem que data de la década del ochenta.

Los impuestos tendrán un lugar importante en el plan que presentará el gobierno provincial, mediante el cual se pretende aumentar la recaudación en miles de millones incluyendo áreas donde algunos pagan y otros no, principalmente relacionadas el agua destinada al riego, campos y pesca, este último un recurso polémico y mal aprovechado en Chubut. El detalle es que esto no es para mañana, lleva un trabajo previo que no está hecho y algo a tener en cuenta -no menos importante- es que debe aprobarse por la legislatura la cual no funciona, precisamente, por paros generados por los reclamos salariales que involucran a todos los empleados públicos.

Finalmente, ninguna iniciativa novedosa -al menos que haya transcendido- está en el horizonte del gobierno. Chubut sigue siendo una provincia de innumerables posibilidades, mal administrada y sin políticas de estado que generen la puesta en valor de los recursos que posee, ni tampoco donde se cumpla el deber del estado de garantizar la posibilidad de generar trabajo.

¿Cuál será el apoyo del gobierno nacional a la provincia? ¿Será suficiente para ponerse al día en pago de salarios y aguinaldo? ¿Qué se pedirá a cambio? Sentémonos a esperar…

