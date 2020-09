Sobre la nota de la Cámara de Proveedores Mineros, en la que, a través de un comunicado de prensa, dicha cámara dijo que estaba bajo ataques mediáticos y compuesta legalmente, además de poseer personería jurídica, la concejal Lis Aguirre dijo que no presentaron ninguna documentación que avale tal inscripción.

“Yo puedo decir que soy astronauta, pero si no presento un certificado que diga que lo soy, no existe, no está”.