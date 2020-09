El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, dio su punto de vista por el proyecto de Presupuesto Nacional 2021 que presentó ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán. El legislador fue crítico sobre todo con el lugar que ocupa Chubut en la norma.

"Es un proyecto de ley que contempla erogaciones 8 billones 500 mil millones y que denota un déficit importante", explicó Menna. También consideró que "las obras en su conjunto representan 200 mil millones de pesos, es una inversión en infraestructura bastante modesta que no llega a representar el 3%".

En este contexto, ¿qué se prevé para nuestra provincia?: "Hay previstos 2.500 millones de pesos, si uno lo compara con el último presupuesto vigente del 2019 que se aprobó a fines del 2018, ese presupuesto tenía 2.000 millones. Estamos hablando de un incremento que si lo corregimos por inflación es menos recursos de los que había". "La obra más importante que se prevé es la autovía Madryn-Trelew que es una obra que ya existe y son un poco más de 500 millones de pesos para terminarla, también hay que ver si ese monto es suficiente", sostuvo.

En tanto, para la cordillera se considera la continuidad de la reparación de la ruta 40. Sin embargo, el diputado aseguró que hay "obras de las que se habla y no están" como el corredor bioceánico.

Por otro lado, Menna cuestionó la falta de asistencia financiera contemplando la situación de Chubut: "Está previsto un auxilio financiero a La Rioja por 9.500 millones, fuera de coparticipación federal, más 360 millones para los municipios. Si bien todas las provincias tienen dificultades financieras no hay ninguna como Chubut, el único caso de una provincia que no pagó el aguinaldo de junio y que adeuda dos masas salariales". "Esto denota una falta de acción y de llegada al gobierno nacional, que no es el culpable pero como integrantes de esta república Argentina que somos debería haber una ayuda", afirmó.

"Hace más de 3 meses lo planteamos con un proyecto de ley, pero llamativamente el gobierno provincial no nos acompañó, parece que les da vergüenza pedir ayuda al gobierno nacional".

Además, no se mostró muy optimista respecto de las gestiones que están realizando los ministros Oscar Antonena (Economía), José María Grazzini (Gobierno) y Gustavo Aguilera (Infraestructura) en Buenos Aires para intentar obtener asistencia. "Veremos qué pasa en la reunión que está prevista para hoy, pero no tengo demasiadas expectativas no por cargar contra el gobierno nacional sino porque no imagino cómo Nación podría habilitar una ayuda de escala cuando la Provincia no presenta un solo plan y no articula ninguna medida concreta", subrayó.