En esta nueva entrega de Primera Mano, dialogamos con el exgobernador de la provincia del Chubut, José Luis Lizurume, quien amablemente nos abrió las puertas de su casa para abordar diversas temáticas de actualidad y de su gestión al frente de la provincia hasta el año 2003.

En principio, nos comenta cómo lleva la situación de la pandemia, tomando los recaudos y cuidados que el presente amerita a sus 79 años.

"Me estoy cuidando y tomando los recaudos. No con miedo sino con cautela por mi edad"

A la hora de referirse a la situación que atraviesa la provincia del Chubut, el exgobernador refirió lo siguiente: "He sido muy optimista en mi vida y me ha ido bien. En esta oportunidad con respecto al presente de la provincia soy pesimista. Financieramente me refiero. Ha habido un exceso en el endeudamiento; los empleados públicos tienen que cobrar bien pero hubo un exceso en el incremento salarial antes de las elecciones".

"No digo que no esté bien, pero es preferible mantener una posición no prometer algo que no se va a cumplir"

Seguidamente, quien supo gobernar la provincia desde 1999 hasta 2003, repudió los actos de violencia que se han registrado en los últimos años, como el incendio en Legislatura o Casa de Gobierno: "son totalmente injustificables, no es racional. Me pongo en el lugar de la gente pero no se justifica que quemen la Legislatura; la violencia genera más violencia".

"Veo una compleja situación. Por el 2001 vivimos momentos tremendamente difíciles, pero nunca a este extremo. El último año nos tocó un poco de 'viento de cola' y cuando nos fuimos, en las arcas de la provincia había para dos masas salariales"

Lizurume recordó además que tuvo el acompañamiento de sectores que a veces "se ponen duros", como los gremios, durante su gestión. En este contexto, indicó que al actual gobernador le faltó voluntad de diálogo: "a través del diálogo la situación se puede flexibilizar y pueden aparecer aportes que uno no ve".

"Teníamos 22 mil activos y algo así como 6 mil jubilados. Creo que los contratos no eran más de 600 o 650; se produjo un crecimiento muy importante"

Al ser consultado por la coparticipación, las regalías y el diálogo con Nación, refirió lo siguiente: "el tema de la coparticipación es complicadísimo porque no puede ser individual; no se puede hacer lo que se hizo. Si se tiene la idea de modificar la coparticipación federal de impuestos, tiene que ser con una convocatoria general".

"Las regalías de la provincia se reparten en los municipios. Hoy se ha atrasado por el crecimiento de cada localidad"

"Se confía demasiado en lo que supuestamente puede significar para Arcioni el apoyo de Massa. Pero esto tiene el límite de que primero Massa tiene que atender lo que significa ser el Presidente de la Cámara de Diputados"

Lizurume se mostró "pesimista en lo inmediato" en cuanto a la solución a la situación actual del territorio provincial: "quedan tres años y un poco más de gestión. Si le va mal a Arcioni, nos va mal a todos. En Provincia no hay que pretender llegar a costa de que al otro le vaya mal".

"El radicalismo tiene que seguir por ahora involucrado en Cambiemos. Los resultados después que me fui, fueron catastróficos. Yo perdí la provincia por 8 mil votos. Luego, se perdía por 30, p0r 60 y hasta por 130 mil votos y uno veía que había un rechazo mayoritario de la ciudadanía con el radicalismo. Cuando hubo alianza se recuperaron algunas intendencias. Hoy hay que revitalizar lo que nos dio mucha fuerza en su momento; la juventud. Hoy no veo mucho interés en los jóvenes de involucrarse en la política"

Por último, se refirió a la buena campaña de Damián Biss en Rawson y a las buenas expectativas que mantiene con Sergio Ongarato al frente de la ciudad de Esquel. ¡No te lo pierdas!.