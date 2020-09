La legislatura de Chubut es un organismo de gran importancia para tomar las decisiones que afectan a los ciudadanos de la provincia. Sin embargo, en época de pandemia hubo muchas dificultades para sesionar y el cuerpo debió adaptarse a una nueva manera de hacer las cosas, como tantas áreas públicas y privadas dentro de Chubut.

Esta semana, había programadas sesiones ordinarias para martes y jueves: sin embargo, por conflictos gremiales con los trabajadores, debido al atraso salarial, y por la cuestión sanitaria, que traía preocupación por los casos en Madryn y Comodoro, se tomó la decisión de suspender las sesiones.

Trabajadores de la Legislatura, entre ellos, el vicegobernador y presidente del organismo, dieron positivo en pruebas de coronavirus, por lo cual no se pudieron llevar a cabo las tareas como es habitual.

Una de las posibilidades que se barajan para continuar con la actividad son las (ya establecidas en varios sectores) sesiones virtuales. El diputado Manuel Pagliaroni, de Juntos por el Cambio, explicó que su bloque presentó el proyecto y que este se aprobó, pero solo podrán llevarse a cabo estas sesiones si se destraba el conflicto salarial.

“Los diputados debiéramos poder sesionar”

El diputado Pagliaroni explicó que se comprende el problema del pago a los empleados, pero que habían llegado a un acuerdo para poder sesionar de todos modos, durante un par de semanas. “Lamentablemente, esto hoy se ha cortado”, aclaró.

La importancia de las sesiones legislativas es innegable y el diputado opinó que, como los trabajadores de salud y de seguridad, “que tampoco perciben sus salarios en tiempo y forma”, tienen la obligación de llevar a cabo su trabajo como esencial.

La reestructuración de la deuda

Luego de la reestructuración, se está evaluando cuándo serán visibles los efectos, ya que se trataba de una de las grandes apuestas gubernamentales para mejorar la situación económica de la provincia. Sin embargo, Pagliaroni no opina que vaya a proporcionar ningún tipo de alivio, al menos a corto plazo.

“Entendemos que sí es un alivio para las arcas provinciales, pero de ninguna manera esto soluciona el enorme déficit que tiene de manera mensual la provincia”.

De lograrse un acuerdo, se dejarían de pagar cerca de 1000 millones de pesos por mes, pero el déficit mensual es superior a los 2500 millones.

Ante esto, el representante de Juntos por el Cambio opinó que la solución a corto plazo sería una asistencia desde el gobierno nacional, para lo cual Gustavo Menna ha presentado un proyecto a fin de cubrir el déficit de 2020, que se calcula en 30 mil millones. A esta asistencia, debería sumarse el congelamiento del gasto público mensual.

“Hemos visto cómo el gobierno, pese a no poder cumplir los compromisos que venía trayendo desde el punto de vista salarial, fue incrementando los salarios estos meses”.

El pago de la masa salarial es inviable y el gasto mensual no se ha reducido. “Esto es una responsabilidad clara del poder ejecutivo: no seguir incrementando los cargos políticos, no seguir aplicando cláusulas gatillo que no puede pagar, porque, mes a mes, lo que hace es estar peor”.

El tope salarial

La cuestión del tope salarial se analizó públicamente, pero nunca llegó un proyecto concreto al poder ejecutivo. En la provincia, hay personas que cobran entre 40 mil y 400 mil pesos. Recientemente, el gobierno debió pagar a una funcionaria del poder judicial el pago de tres meses de sueldo: junio, julio, agosto y el medio aguinaldo, lo cual tuvo un costo de un millón y medio de pesos para la provincia, en un solo trabajador.

“Hay una enorme disparidad entre los que menos ganan y los que más ganan”.

Incluso en la Legislatura, los trabajadores perciben salarios en los rangos 3 y 4, y esto se ha puesto a discusión, según Pagliaroni. La idea del tope salarial sería incluir a todos los trabajadores del estado, sin discriminar ningún sector.

“El gobierno está muy desgastado”

Pagliaroni comentó que tienen una relación cercana con muchos ministros y que, en el interior provincial, se pueden observar muchos problemas relacionados con los servicios básicos. El atraso salarial es el mayor peso sobre el gobierno.

“Creo que no había un proyecto político, un proyecto económico, un plan de gobierno cuando se presentaron en elecciones el año pasado y eso se demostró cuando, a pocos días de asumir, ya comenzaron las diferencias dentro del oficialismo”.

La presencia de Touriñan como secretario general de la gobernación es uno de los nuevos factores en la administración provincial, pero, para el diputado, “creo que con esto no le va a alcanzar para encauzar la relación política con la Legislatura, con los intendentes, porque acá tenemos un problema muy importante que es económico”.

“Sí es cierto que la presencia de Touriñan es un aporte al gobierno, es un aporte al diálogo político, a la búsqueda de consensos, pero, por ahora, no está alcanzando”.

El futuro del radicalismo

Desde 2015, cuando se conformó Juntos por el Cambio, “se ha logrado crecer políticamente, tener más representación”, declaró Pagliaroni. Anteriormente, solo había una gestión municipal a cargo del partido y, actualmente, hay 10, entre comunas y municipios.

“Creo que hoy la sociedad nos ve como una sola cosa, que Juntos por el Cambio debe seguir trabajando junto”.

Se buscará la posibilidad de hacer crecer el espacio en 2021, para que haya claramente dos frentes electorales en disputa. El diputado ve pocas posibilidades de que el gobierno provincial se presente, por lo cual, en su opinión, los protagonistas serán Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

“La gente va a mirar una alternativa que le presente una propuesta superadora, y creo que en ese lugar va a estar Juntos por el Cambio”.

Todo esto y mucho más, en una nueva edición de Primera mano, el programa conducido por Martín Berrade. ¡No te lo pierdas!