El Presidente del Partido Justicialista en la provincia, Carlos Linares, confirmó nuevamente que será candidato a senador por Chubut en las próximas elecciones legislativas.

"Trato de no mezclar los roles. Vengo como presidente del partido. Voy a ser candidato a senador. Vamos a tratar de trabajar en un consenso y de no ser así debatiremos internamente. Hoy por hoy lo único que me preocupa como presidente del PJ es tratar de hablar con todos los compañeros y unificar al PJ. Hacer un PJ importante, fuerte y me parece que estamos en camino eso", expresó Linares.

Cabe recordar que Linares fue intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia y candidato a gobernador en 2019 por el Frente de Todos, ganándole las elecciones primarias a Gustavo Mac Karthy.

En las generales, quedó en segundo lugar, debajo de Mariano Arcioni y arriba de Gustavo Menna, quien había sido el candidato de Juntos por el Cambio.