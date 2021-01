Si todavía no sabes cuál es el corte de pelo del verano, definitivamente es el blunt bob, este 2021 se sigue apostando por este corte que suaviza los rasgos angulosos y aporta volumen.

El que el bob sigue siendo uno de los cortes estrella esta temporada.

no es un corte casual ya que es una opción muy favorecedora porque dibuja el óvalo facial a la perfección y suaviza los rasgos más angulosos.

Sus ventajas son aportar volumen al cabello fijo y potencia la forma de las ondas o rulos.

Es un look súper fresco ideal para el verano y el clásico de todos los tiempos.

Sencillo pero innovador, el blunt bob se destaca por tener pocas capas y sobrepasar por poco la pera.

Puede peinarse de varias maneras como los blunts bobs con flequillo, lisos o asimétricos.

Y si no sabes si hacerte este corte de pelo o no por si no te queda bien, no te preocupes porque este corte funciona a todo tipo de formas de cara.

Es un corte que favorece a todo tipo de rostros y cabellos, y no deja de ser el ‘carré’ de toda la vida, dos centímetros por debajo de la mandíbula, sin capas, pero con las puntas desfiladas.

Más que francés, es concretamente parisino. Un ‘look’ favorecedor, elegante, versátil y cómodo, con la ventaja de que, dependiendo de la ocasión, podemos transformarlo en algo muy distinto.

Este verano se lleva con ondas naturales, y este invierno se reinventará en su versión alisada y con raya en medio.