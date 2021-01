Publicamos esta canción como la canción del domingo porque tiene el mérito de ser la número uno en el ranking de canciones más escuchadas de 2020 a nivel global, ocupando las principales plataformas de música online como Spotify o You Tube donde registra la mayor cantidad de reproducciones (Mas de 1.500 millones).

Blinding Lights, en español, "Luces Cegadoras", es una canción del cantante canadiense The Weeknd, lanzada al mercado el 29 de noviembre de 2019.

Fue escrita por el propio The Weeknd, cuyo nombre verdadero es Abel Makkonen Tesfaye, junto a Max Martin y Oscar Holter.

Dura 4 minutos y 23 segundos por lo que si no te gusta no vas a perder mucho tiempo en escucharla.

The Weeknd es un triunfador, pero también un hombre discreto. No es dado a hablar de su vida privada ni a conceder entrevistas. De padres etíopes emigrados a Canadá, se fue muy pronto de casa para buscarse la vida, vendiendo marihuana y robando en supermercados para alimentarse.

Sabe lo que es meterse en líos: tras pegar a un policía en Las Vegas, fue detenido y condenado

Su vida amorosa también le ha llevado a las revistas diarios y web: En 2015 salió con la modelo Bella Hadid y juntos acudieron a la alfombra roja de los Grammy al año siguiente. También mantuvo una relación con Selena.

En Luces Cegadoras, The Weeknd trata sobre su deseo de otra persona : “me estoy ahogando en la noche / cuando estoy así, tú eres en quien confío".

Varios medios —como Entertainment Weekly, Elle— han dicho que la letra hace referencia a la relación intermitente que Tesfaye tiene con la modelo Bella Hadid ya mencionada.

Como dato curioso, mucha gente al escuchar las mezclas de sonido de la canción cree que tiene un ambiente parecido a la música de los años ochenta confundiendo así también a los adultos que la escucharon sobre la fecha de creación.

La fama alcanzada por la canción en el año 2020 lo ha llevado a ser contratado para actuar en el entretiempo del Super Bowl, la final nacional del campeonato de fútbol americano y uno de los principales espectáculos de Estados Unidos que en principio y pandemia mediante, se celebrará el próximo 7 de febrero.

El músico canadiense sigue así la estela de Shakira y Jennifer López, que actuaron el año pasado, y de otros artistas como Lady Gaga, Maroon 5 o Beyoncé

La magnitud del espectáculo se toma al saber que fue visto en el año 2020 por mas de 100 millones de personas solo en Estados Unidos y el costo de 30 segundos de publicidad fue de 5 millones de dólares.

Letra traducida de la canción:

He estado intentando llamar,

ya he estado solo durante el suficiente tiempo.

Quizás tú puedas mostrarme cómo amar, quizás.

Yo estoy pasando por la abstinencia,

tú ni siquiera tienes que hacer mucho,

con solo una caricia puedes excitarme, cariño.

La ciudad del pecado está fría y vacía,

no hay nadie para juzgarme.

Cuando tú no estás, no puedo ver con claridad.

Yo dije, oh... Estoy cegado por las luces.

No, no puedo dormir hasta que siento tu caricia.

Yo dije, oh... Me estoy ahogando en la noche.

Oh, cuando estoy así,

tú eres en la que confío.

Se me está agotando el tiempo,

porque puedo ver el sol alto en el cielo.

Así que salgo a la carretera a toda máquina, cariño.

La ciudad está fría y vacía,

no hay nadie para juzgarme.

Cuando tú no estás, no puedo ver con claridad.

Yo dije, oh... Estoy cegado por las luces.

No, no puedo dormir hasta que siento tu caricia.

Yo dije, oh... Me estoy ahogando en la noche.

Oh, cuando estoy así,

tú eres en la que confío.

Solo devuelvo la llamada para decirte,

que nunca podría decir esto por teléfono:

Esta vez no dejaré que te marches nunca.

Yo dije, oh... Estoy cegado por las luces.

No, no puedo dormir hasta que siento tu caricia.

Yo dije, oh... Estoy cegado por las luces.

No, no puedo dormir hasta que siento tu caricia.

The Weeknd - Luces cegadoras.