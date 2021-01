El 1 de marzo es la fecha señalada por el gobierno provincial para el retorno de clases a Chubut y la intención es que sean bimodales. Es decir, que se combinen la virtualidad y la presencialidad a lo largo del ciclo lectivo.

Claro que en nuestra provincia a la pandemia se le deben sumar los problemas propios. La deuda salarial existente y los reclamos sindicales a partir de esa situación hacen que el comienzo del año educativo en la 'nueva normalidad' sea una incógnita.

Ayer hubo una reunión en la que el ministro de Salud, Fabián Puratich, y la ministra de Educación, Florencia Perata, presentaron a los gremios un protocolo. Sin embargo, ya se advirtió desde ATECh que si no se normaliza el pago de haberes será difícil que retornen a las aulas.

La vacunación, determinante para los gremios

Se espera que en las próximas semanas el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, llegue a Chubut para interiorizarse desde adentro en lo que ocurre. El funcionario expresó que "toda la Argentina con los cuidados necesarios y los protocolos adecuados, está preparada para el inicio de clases presenciales".

Otro tema al que se refirió Trotta fue la vacunación, sobre la que indicó que el inicio de clases "no está asociado a la vacuna, pero la vacuna fortalece". Los gremios de la educación consideran fundamental que los trabajadores se inoculen antes del comienzo del ciclo lectivo.

"Exigimos la implementación inmediata de un esquema de vacunación para el personal docente y no docente", reclamó CTERA a nivel nacional.

Todo parece indicar que los tiempos no dan y no alcanzarán a inocular a todo el personal docente y no docente. En los últimos días de enero terminarán de vacunar al 30% del personal de salud más expuesto al Covid-19 y luego llegará el turno del otro 70% del mundo sanitario, fuerzas de seguridad y luego el sector educativo.

Sin clases presenciales desde marzo de 2020

Si bien algunos (pocos) distritos argentinos retomaron la presencialidad en noviembre de 2020, no fue el caso de Chubut. Aunque el Ministerio de Educación provincial asegura que fue amplio el contacto virtual entre maestros y estudiantes, no se puede calcular cuántos estudiantes vieron interrumpidos o abandonaron sus estudios por no tener conectividad o porque los docentes no hayan dado clases virtuales.

A todo este panorama hay que sumarle que los gremios han realizado una gran cantidad de paros a la actividad virtual en reclamo por el atraso salarial.

Chubut busca evitar el cuarto año de cursada irregular

Ayer comenzaron las reuniones entre los ministerios de Educación, Salud y gremios docentes para intentar llegar a la vuelta a clases en las condiciones que la pandemia lo permite. De no llegarse a un acuerdo, la provincia vivirá su cuarto año de ciclo lectivo irregular ya que al 2020 se le deben sumar los dos años anteriores en los que las medidas de fuerza interrumpieron el dictado de clases.

Hay chicos que no saben lo que es tener un cuatrimestre completo de clases.

El secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, consideró que no se puede evaluar un comienzo a 30 o 40 días como están las cosas hoy: "Si no hay una recomposición salarial y una puesta de sueldos al día será muy difícil. No vamos a iniciar ni las clases ni actividades si no hay una respuesta". Remarcó que los aumentos del año pasado fueron por acuerdos de 2019 y "se perdió mucho poder adquisitivo".

Por su parte, el secretario general de ATECh, Santiago Goodman, sostuvo que no depende solo de los trabajadores de la educación. "Acá quien debe generar las respuestas es el gobernador", aseguró.

Agregó que si bien se reunieron con autoridades chubutenses para conversar aún no están definidos los protocolos. Asimismo, sumó que la situación de la infraestructura escolar no es la mejor y dijo que hay obras pendientes en muchas escuelas.

El ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, se expresó al respecto y enfatizó que se realizaron los trabajos correspondientes. "Creemos que la cuestión edilicia no puede ser un condicionante para el inicio de clases en el año 2021. Se invirtieron cerca de 500 millones de pesos”, indicó.

En este contexto, lo cierto es que el regreso a clases es un tema de agenda nacional que tiene diferentes complejidades por el coronavirus. Sin embargo, en Chubut hay que sumar otras cuestiones que son estrictamente de la realidad provincial y habrá nuevas reuniones de las que surgirá una definición más clara.