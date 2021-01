La canción del domingo: “Despacito”

Este tema dejó sin opciones a la prensa anglosajona a la cual le costaba reconocer los éxitos de la música de habla hispana. Iban permeando los oídos atentos de los que disfrutan una buena canción o una interpretación de calidad, sin importar el idioma.

Despacito la presentó el cantante puertorriqueño Luis Fonsi en 2017 -a través del sello Universal Music Latino- y aún seguía escuchándose con fuerza antes de la pandemia.

Fue escrita por la cantautora panameña Erika Ander, Fonsi, Giancarlos Morales y Daddy Yankee, y producida por Andrés Torres y Mauricio Rengif (Dandee).

La canción se ubicó en la posición número uno en más de 80 países y hubo versiones en diferentes géneros, entre ellos Salsa. Se interpretó en varios idiomas como, por ejemplo, inglés, mandarín y portugués. Además logró cuatro premios Grammy Latinos 2017 por mejor canción, mejor grabación, mejor fusión/interpretación urbana y mejor vídeo musical versión corta.

Su éxito fue tal que la compañía de videojuegos Ubisoft obtuvo el permiso concedido de usar la canción para el videojuego Just Dance 2018 y es usado para las consolas Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, Wii, Zeebo, Wii U y Switch lo cual el jugador tiene que seguir y bailar bien los pasos a través de los periféricos Kinect, PSmove, teléfonos inteligentes y Joy-Con.

El futbol no se quedó fuera y durante el 2017, la hinchada del club de San Lorenzo de Almagro utilizó la melodía de “Despacito” para generar una canción de cancha. Es de destacar que la repercusión de esta versión fue internacional.

La política no podía quedar fuera; el presidente de Venezuela Nicolás Maduro hizo su propia versión del tema para llamar a votar a la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio de 2017. El malestar de la autora de la canción y de los interpretes de la versión original fue inmediato acusándolo de haberse apropiado de la canción para usarla con fines políticos, sin haber pedido autorización.

También la censura ha hecho lo suyo y en Malasia está prohibido reproducir o usar la canción en radios y comerciales de televisión por considerar que el tema tiene “connotaciones sexuales”.

Letra de la canción:

DESPACITO

Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote,

tengo que bailar contigo hoy.

Vi que tu mirada ya estaba llamándome,

muéstrame el camino, que yo voy.



Tú, tú eres el imán y yo soy el metal,

me voy acercando y voy armando el plan,

sólo con pensarlo se acelera el pulso.



Ya, ya me estás gustando más de lo normal,

todos mis sentidos van pidiendo más,

estoy hay que tomarlo sin ningún apuro.



Despacito,

quiero respirar tu cuello, despacito,

deja que te diga cosas al oído,

para que te acuerdes si no estás conmigo.



Despacito,

quiero desnudarte a besos, despacito,

firmar las paredes de tu laberinto

y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.



Sube, sube, sube, sube.



Quiero ver bailar tu pelo,

quiero ser tu ritmo,

que le enseñes a mi boca

tus lugares favoritos.

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro,

hasta provocar tus gritos,

y que olvides tu apellido.



Si te pido un beso ven, dámelo,

yo sé que estás pensándolo,

llevo tiempo intentándolo,

mami, esto es dando y dándolo,

sabes que tu corazón, conmigo, te hace bom-bom.

sabes que esa beba está buscando de mi bom-bom.



Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe,

quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe,

yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje,

empezamos lento, después salvaje.



Pasito a pasito, suave, suavecito,

nos vamos pegando poquito a poquito,

cuando tú me besas con esa destreza,

veo que eres malicia con delicadeza.



Pasito a pasito, suave, suavecito,

nos vamos pegando poquito a poquito,

y es que esa belleza es un rompecabezas,

pero pa’ montarlo aquí tengo la pieza, oye.



Despacito,

quiero respirar tu cuello, despacito,

deja que te diga cosas al oído,

para que te acuerdes si no estás conmigo.



Despacito,

quiero desnudarte a besos, despacito,

firmar las paredes de tu laberinto

y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.



Sube, sube, sube, sube.



Quiero ver bailar tu pelo,

quiero ser tu ritmo,

que le enseñes a mi boca

tus lugares favoritos.

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro,

hasta provocar tus gritos,

y que olvides tu apellido.



Despacito,

vamo’ a hacerlo en una playa en Puerto Rico,

hasta que las olas griten: “¡ay, bendito!”,

para que mi sello se quede contigo.



Pasito a pasito, suave, suavecito,

nos vamos pegando poquito a poquito,

que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.



Pasito a pasito, suave, suavecito,

nos vamos pegando poquito a poquito,

hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido.

Despacito.