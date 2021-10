Look ideales para el fin de semana largo

El look de moda ideal para este finde largo es el estilo oversized y comfy que, como su propio nombre indica, parte de prendas cómodas para conseguir un look chic. O, lo que es lo mismo, un conjunto cómodo sin perder un ápice de estilo. ¡Una combinación ideal para los tiempos que corren!

Si hay una tendencia que inunda los escaparates, y que puedes llevar tanto en casa como en el street style es el estilo comfy.

Sofisticación, elegancia y comodidad no siempre van de la mano. Por eso quien consigue el match perfecto entre las prendas formales e informales se alza directamente al podium de los iconos del estilo comfy.

Combinar prendas relajadas con otras más formales no siempre es sencillo pero todo es más fácil si pones en práctica estos tres tips:

Apuesta por las prendas suaves. Selecciona tejidos como el punto que resultan agradables y son muy cómodos de llevar.

Las prendas oversize, tus mejores aliadas. Combínalas con otras más entalladas para encontrar el balance chic que estás buscando.

¡En la combinación está el éxito! No tengas miedo de mezclar prendas más formales con otras más cómodas. Si todavía no te atreves a idear nuevos looks, apúntate este que ya es todo un clásico. Combina una remera o buzo y tus joggers con un blazer oversize. ¡Estarás divina!

¡Las prendas oversized son ideales para un finde xxl súper cómoda!

La ropa oversize no es nada nueva. Esta tendencia de ropa comenzó a usarse desde los años 80s como liberación de las siluetas al cuerpo de la década pasada.

Son prendas que quedan como si usarás dos tallas más grandes de la que regularmente eres. Pero no es lo mismo que usar una prenda que sí sea dos tallas más grandes.

Para comenzar, las remeras siempre son un buen básico porque son fáciles de usar y prácticas de estilizar. Éstas las podrás encontrar en casi cualquier lugar, de muchos colores y con estampados.

Combinadas con bikers o un pantalón de jeans.

Pantalones baggy

Dependiendo la temporada o tendencia, la silueta cambia, y una tendencia muy fuerte dentro del estilo oversize se encuentran los pantalones “baggy”. Los cuales son pantalones sueltos.

Ya sean con pierna recta o ancha, definitivamente son un artículo que debes tener si quieres añadir algo oversize a tu armario. Ya sea corte baggy, slouchy o incluso los famosos mom jeans forman parte de este estilo.

Outfit Oversize completo

Si no tienes miedo de arriesgarte a un outfit completo, esta idea es para vos. Para tener un resultado exitoso, solo basta con tener un buen ojo ya que hay una delgada línea entre verte a la moda y verte como si la ropa no fuera tuya. Puedes portar un look completo ya sea solo ceñir la cintura para un poco más de definición o si optas por un conjunto suelto, prueba con diferentes estampados, colores y texturas.

También los atuendos monocromáticos son perfectos, puedes accesorizar y listo, tienes un outfit completamente moderno, atemporal y cómodo.