Es lunes, es muy temprano a la mañana y empiezo la semana enseñando Lengua y Literatura. A los pibes de cuarto humanidades les cuesta despertarse. A mí también. Les comparto un vídeo de Martín Kohan hablando sobre su último libro “La Vanguardia Permanente”. Como muchas veces, una cosa lleva a la otra y terminamos hablando del debate que se armó en Redes Sociales en torno a una entrevista que dió este escritor. En algún momento del debate alguien compartió que “Tik Tok es paco”. El aula entera se largó a reír, la profesora incluida… pero, nadie se animó a desmentir la afirmación. Y de vuelta, como muchas veces, mis alumnos me hicieron salir del aula pensando, cuestionándome.

Es jueves, me toca dar clases con la otra burbuja. Vuelven del recreo con torta fritas. Mientras escribo en el pizarrón “El Boom Latinoamericano”, siento risas. Me doy vuelta y dos de las chicas del fondo están sacando una foto con las tortas fritas. Me hago la enojada. “¿Ya que estamos por qué no le sacan una foto a la carpeta de lengua? ¡No se olviden de ponerle filtro antes de subirla a instagram, así disimulamos los errores de ortografía!”, les digo. Se ponen coloradas, piden disculpas y automáticamente guardan el teléfono. Digo que me hago la enojada, porque a mí a veces también me pasa que me distraigo con las Redes Sociales.

Soy una profe joven, hay solo 10 años de diferencia entre mis alumnos y yo. Esto quiere decir que yo también pertenezco a una generación de nativos digitales. Hice la primaria con internet, y la secundaria con Redes Sociales… suelo pensar bastante en el uso que hago de ellas. Y trato, siempre que puede, de escuchar sobre el uso que le dan los más jóvenes e invitarlos a reflexionar. Sin embargo, son incontables las veces que escucho a los mayores -mayores que mis alumnos, mayores que yo- que son migrantes digitales quejarse del uso que le damos a las nuevas tecnologías. Ahora, lo que nunca les escuché preguntarse es: ¿Quién nos enseñó a usar las nuevas tecnologías?

Cuando éramos chicos había un dibujito, Rugrats, protagonizado por un grupo de pequeños que tenían aventuras. La mamá de una de las niñas trabajaba sin parar, por lo que siempre que aparecía era interrumpida por su teléfono celular, al cual parecía ser bastante adicta. Nunca podía esperar para atenderlo, Y esto no solo pasa o pasaba en los dibujitos. ¿En cuántas casas se almuerza o cena viendo la televisión? ¿En cuántos hogares se deja el celular al momento de hablar con otro? Y no es solo en casa… ¿Cuántas veces una función de cine o teatro fue interrumpida por alguien que no puso el teléfono en silencio?

No estoy diciendo que todos los migrantes digitales sean irresponsables con el uso de la tecnología. Seguro hay muchos que sí. Tampoco estoy diciendo que todas las generaciones anteriores son responsables de la neurosis que tenemos los nativos por el hecho de estar en las redes sociales. Estoy aprovechando este espacio, para pedirles que nos tengan un poquito de fe. Así como ustedes tuvieron que adaptarse al mail, al smartphone, a las redes sociales, nosotros nos estamos empezando a cuestionar el uso que le damos a eso que heredamos. Y que, en parte, aprendimos de ustedes.