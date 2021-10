El principal eje de campaña de Juntos por el Cambio en estas PASO y prácticamente único “proyecto” que pueden mostrar y con ello sumar votos, está centrado en obtener mayoría en Diputados y Senado, para de esta forma, según explican, el gobierno se vea obligado a buscar consensos y diálogo ante cualquier ley que se quiera aprobar.

Visto de este modo, y aunque muy pobre en cuanto a un verdadero plan de objetivos a alcanzar con la finalidad de resolver los problemas reales que padecen los argentinos llámese, por ejemplo, inflación, pobreza, educación, salud, inseguridad; no deja de ser loable que -con mayor diálogo y debate- se fortalezca la democracia y con ello no se sancionen leyes que -con una mayoría automática- lleguen a perjudicar más que a beneficiar a la sociedad.

Lo inentendible es de un espacio político que dice tener la intención de legislar en serio y en beneficio de la mayoría, priorice la agenda electoral y dilate, demore y ponga en riesgo leyes que son reclamadas por muchos argentinos.

Gustavo Menna e Ignacio “Nacho” Torres, el pasado martes, alegando “ponerle freno a la prepotencia del oficialismo” fueron parte de los legisladores que no dieron quorum en la Sesión Especial convocada por el gobierno, lo cual fue en detrimento de las asociaciones de consumidores que reclaman una ley de etiquetado frontal en productos alimenticios para que, al consumirlos, se conozcan los riesgos que su ingesta pueda traer.

Las empresas que fabrican y venden productos con excesos de grasas, sodio y azúcares son las mayores beneficiadas de que estos y otros diputados retrasen o no aprueben que los alimentos lleven una etiqueta frontal que sirve para alertar y educar al consumidor sobre lo que compra y consume para su persona y para su familia.

“Queremos un congreso que discuta todos los temas” apuntaron ambos diputados chubutenses; algo obvio el argumento, pero legítimo en la medida que un tema valido no se frene por el mero hecho de arrogarse la “victoria” de hacer caer una Sesión Especial convocada por el oficialismo. Esta forma de “discusión de temas” tampoco nos sirve a la mayoría de los argentinos.

“Pedimos incorporar proyectos importantes para Chubut, como la Ley Ovina” explicaron los diputados chubutenses.

Se está tratando de consensuar otra Sesión Especial para la próxima semana, en ella no va a estar la Ley Ovina como que beneficia a Chubut, lo saben ambos diputados. Si se llega a celebrar otra Sesión Especial, serán otros los temas; es mejor y más atinado no crear expectativas en la provincia con algo que, por ahora, no sucederá.

La política está en campaña, ya lo sabemos, pero un poco más de coherencia les vendría muy bien a los que ya se ven como el futuro, al menos, de Chubut. ¡Ah! Y menos aclaraciones que más bien oscurecen.

CHISTECITO DE YAPA

Entran dos tipos a una panadería y uno roba rápidamente una magdalena y se la guarda en el bolsillo y le dice al amigo: ¿Has visto lo artista que soy?

Yo soy mejor, le responde: ¿Por favor me da una magdalena y le hago un truco de magia?, le dice a la panadera.

La panadera se la da, el tipo se la come y la mujer sorprendida le pregunta: y el truco ¿dónde está?

Mire en el bolsillo de mi amigo…