En esta nueva entrega de Firma y Aclaración, Ricardo Bustos entrevistó a Rafael de Bernardi, luego de su participación en las elecciones pasadas como candidato a diputado en segundo término.

En principio, el escribano recordó el Día de la Militancia, agradeciendo a la militancia partidaria y también a la social, por el trabajo que realizan día a día pensando en el bienestar de la sociedad.

Luego, realizó un balance de los resultados obtenidos en las elecciones del domingo, asegurando que "para mi era normal estar en ese momento y situación. En la vida hay resultados buenos y malos; y hay que afrontarlos".

"En algunos lugares se ganó y en otros se perdió, pero crecimos, llevando propuestas, dialogando con los vecinos y escuchando a todo tipo de personas y emprendimientos; eso fue positivo"

De Bernardi asegura llevarse una experiencia linda de lo vivido en sus primeros pasos en la política, habiendo recorrido gran parte de la provincia desde días antes de las PASO: "un día estaba haciendo mis actividades normales; tuve un ofrecimiento y me decidí. Recorrí mucho, sobre todo la cordillera; accedés a otros sectores y eso es una experiencia que te da el compromiso de ingresar a la política para cambiar las cosas".

"A mi me hubiera encantado que entre Florencia Papaiani; una gran trabajadora y militante. El escenario mío era uno que pocas veces se da porque hay que doblar el resultado del derrotado y es muy difícil. Mis expectativas eran pocas"

Seguidamente, el invitado aseguró que "esto fue una forma de ingresar a la vida política. Tengo vocación, compromiso, inquietudes y en lugar de criticar, tomé la decisión y me incorporé".

Al referirse a la problemática del trabajo y a la cantidad de planes sociales que se entregan en Chubut, De Bernardi manifestó que "los planes no resuelven el día a día de la gente. El índice de desocupación es muy alto. Hay que ponerse a trabajar, transformar los planes en trabajo genuino; a mi me gusta mucho la industria del conocimiento. Hay que formar al recurso humano; hay gente muy valiosa que está dentro del gobierno y otros que no están en política pero tienen la vocación de trabajar. Recursos sobran y el empleo dignifica".

A sus 42 años, el escribano se define como una persona con compromiso de que a la gente le vaya bien: "en la política estás muy expuesto. Hay que revalorizar la política; yo tengo fe que en algún momento se va a lograr ese cambio".