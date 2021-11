Los desafíos de Juntos por el Cambio después de ganar las recientes elecciones, no son pocos. La principal fuerza opositora del país desde las primeras horas del día domingo, más que celebrar la victoria, tuvo sus primeros desencuentros de cara a perfilar los liderazgos a nivel nacional para el 2023.

La incomodidad se hizo notar entre los “presidenciables” de la alianza: lo que debía unirlos en un festejo general se transformó en pases de cuentas entre unos y otros que ni siquiera pudieron disimular, dejando ver que el discurso de campaña donde prometían que no primaban los personalismos sino la alianza, quedó resentido hasta con el triunfo.

No es mucho tiempo de acá al 2023 para que la oposición defina su papel y con ello le quede claro al ciudadano qué es lo que pretende y qué objetivos está dispuesta a lograr, cuáles son sus prioridades y qué intereses defiende y ese cuórum tan deseado y logrado en el Senado debe demostrarse para qué le es válido a la gente, de qué sirve y que problemas de los tantos que hay se logran colocar en agenda.

No es sencillo, porque esta coalición -con casi las mismas caras- ya fue gobierno; y la alternativa que plantearon en el 2019, fracasó. Ahora quedan dos años para demostrar qué políticas están dispuestos a defender y cómo lo harían y qué es lo diferente que proponen a lo que ya hicieron o a lo que se está haciendo.

El Frente de Todos no ganó ganando, perdió sin lugar a dudas, pero no paso por alto a la oposición que pudo descontar notablemente la diferencia entre las PASO y las elecciones definitivas y con respecto a esta realidad también hubo reproches y pases de cuenta.

Macri sigue cargando con una de las peores imágenes de los políticos argentinos (emulando con el presidente y la vice presidenta) pero aún no decide que hacer con su papel en Juntos por el Cambio, no será sencillo que renuncie a ser el líder y solo acompañe.

Patricia Bullrich se refirió a la necesidad de generar confianza social y política en sectores de clase media baja que no los votaron, Mario Negri, palabras más, palabras menos, admitió lo mismo. Olvidan que de seguir la inflación que prometieron parar en su gobierno y no lo lograron y se acrecentó en este, sin que aparezcan soluciones, si la pobreza sigue creciendo en Argentina sin que se lleguen a acuerdos para frenar estos y otros fracasos de los políticos del país, si la oposición no se muestra cauta, unida y con un rumbo claro, le costará ser una alternativa de confianza para el 2023.

Ya tienen un punto medular para trabajar: la educación. El Observatorio Argentinos por la Educación -considerando la proyección de la inflación- dio a conocer que en el presupuesto para el 2022 enviado al Congreso, hay una reducción en comparación con el 2021. Esto tiene relación directa con la pobreza y la decadencia de Argentina. La oposición tiene un rol importante para que en nuestro país no se siga hablando de pobres sin hacer nada por ellos. La labor en el Congreso es fundamental.

El oficialismo antes que asuma el nuevo Congreso “en equilibrio” envió 116 Decretos de Necesidad y Urgencia para ser aprobados, algo muy contradictorio con la intención de dialogo que dice tener. Es un desafío de la oposición el fortalecimiento institucional que pueda redundar en confianza e inversiones en Argentina, respetando las normas vigentes sin que para ello prevalezcan las “emergencias” que apuren leyes sin el debate necesario y, por supuesto, el diálogo imprescindible; es necesario buscar puntos en común para solucionar los problemas de los argentinos.

Sin duda, las principales decisiones y rumbo del país lo tiene el oficialismo, para eso es gobierno; pero es fundamental que la confianza pedida con el voto para lograr un equilibrio legislativo sea también para equilibrar los desfasajes que hay en Argentina que tiene, entre otras dificultades, más pobres, más inseguridad y abandono escolar.

No es menor, de ninguna manera se puede perder de vista, que el electorado está muy cansado de lo mismo que no llega a nada y nuevas fuerzas políticas pueden ser la sorpresa del 2023. Para los vencedores de estas elecciones no hay camino hecho, queda mucho por definir y demostrar.

Chistecito de Yapa

-Ayer dije que me levantaría temprano y me quedé dormido…

-Ya no se puede confiar ni en uno mismo…