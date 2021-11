Afip para Principiantes

Brinda asesoramiento en gestión para emprendedores y servicios contables e impositivos.

Su fundadora es Sofía Paleari, se lincenció en administración de empresas y luego siguió con el título de Contadora Pública.

¿Qué te llevó a emprender?

Lo que me llevó a emprender es la pasión por lo que hago. También el poder manejar mis horarios… que no tiene que ver con trabajar menos, pero si poder organizar mi agenda.

¿Qué es lo que más te gusta de emprender?

Lo que más me motiva es poder ayudar y acompañar a otros emprendedores y poder ver otros emprendimientos crecer. Y que mi emprendimiento sea un puente para eso es lo que más me gusta.

¿Qué le dirías a una mujer que está pensando en emprender?

Que no se larguen sin mirar presupuestos. Analizar los números es super importante, porque ahí está la diferencia en que sea un hobby caro o un negocio fructífero.

Encontrala en Instagram como @afipparaprincipiantes

Vidrierista AR

Su fundadora es Maite de Mena, es visual merchandiser y vidrierista. Su misión es armar una estrategia visual en el punto de venta para aumentar las ventas de los locales.

¿Qué te llevó a emprender?

La primera vez que emprendí, que no fue con este proyecto, tengo un montón de emprendimientos en el historial, siempre fue por esto de ser mi propia jefa. Me gustaba esto de pensar que podía hacer algo distinto, con mi propio sello. Por lo que tuve varios emprendimientos. Hoy por hoy, el emprendimiento que llevó a cabo como vidrierista, justo empezó mi experiencia como un trabajo en relación de dependencia, en dos marcas bastantes conocidas. Y bueno, después me fui a vivir afuera. Luego, cuando volví a Esquel, pensé que ese conocimiento era algo que podía aplicar. Al principio pensé que no me iban a dar mucha bolilla, pero después cuando hablé con dos o tres personas me re dieron bolilla. Así que hoy es algo que está creciendo un montón y está buenísimo.

¿Qué es lo que más te gusta de emprender?

Es que es una cosa así como desafiante en algún punto y me gustan los desafíos. Porque cada laburo que encaro es, un desafío pensándolo como algo bueno, como una meta a cumplir, como un lugar al que tengo que llegar. Eso es lo que más me gusta de emprender. Y no sé si lo que más me gusta es que dependa de mi cien por ciento, porque hay un montón de cosas que las delego, pero si me gusta ser un poco ideóloga de eso. En algún punto es un hijito que lo crío y cuido.

¿Qué le dirías a una mujer que está pensando en emprender?

Que vaya para adelante, que se divierta, que los disfrute. Que cuando se le quemen los papeles lo siga intentando. Los emprendimientos son algo re lindo, no tienen ningún tipo de arrepentimiento, porque no hay forma de errarle. Puede ser más o menos exitoso, pero tener una creación es hermoso. Entonces les diría que lo intenten, porque es hermoso. Y se los deseo a todas las mujeres que quieran emprender.

Flower Chiccs

Su fundadora es Florencia Fleitas, su misión es vestir tu interior. Ofrece lencería de diseño para que puedas sentirte hermosa, de adentro hacia afuera.

¿Qué te llevó a emprender?

Un día me quedé sin suplencias, sin trabajo y tenía un alquiler que sostener. Los últimos sueldos los invertí en mercadería, pensando que faltaba en Esquel. Entonces dije: lencería de diseño.

¿Qué es lo que más te gusta de emprender?

Que es algo único, que todo depende de mi. Ya sea desde el detalle hacia los clientes, hacia el packaging, de nuestros horarios y el tiempo que le dedicamos. Que te reinventas todo el tiempo, viendo que necesita más tu cliente ideal.

¿Qué le dirías a una mujer que está pensando en emprender?

Que se anime, que es un mundo nuevo y lleno de mujeres que buscan lo mismo. Que van a haber momentos en los que decis: no vendo nada, no sé qué publicar, no sé cómo seguir. Todas esas crisis pasan y después todo sale a flote.

Merlina Accesorios

Su fundadora es Agostina Jofre, vende todo tipo de accesorios para que puedas completar tus looks.

¿Qué te llevó a emprender?

Una decisión, un cambio de vida. Estaba estudiando en La Plata y decidí volver a Esquel,no tenía laburo y mucho menos idea de lo que quería ser y hacer. Siempre fui muy coqueta y fan de los accesorios, un día extrañando al Todo Moda que tenía abajo de casa se me ocurrió comprar accesorios y venderlos. Al principio empecé con un cofrecito vendiendole a mis amigas y a mi familia, hoy es un Shop Online con grandes proyectos por cumplir.

¿Qué es lo que más te gusta de emprender?

Que no me gusta tendría que ser la pregunta. Todo, es un camino hermoso con altos y bajos pero vale la pena. No solo me enamoré de mi marca que es Merlina Accesorios sino que de emprender en sí, de ponerle todo tu amor y tu tiempo a algo que le va a llegar a otra persona. Gracias a emprender conocí a gente increíble, incluso muchas hoy son mis amigas y déjame decir que no hay nada más hermoso que amar lo que haces y compartirlo con amigas.

¿Qué le dirías a una mujer que está pensando en emprender?

Que se anime, que se escuche, que sueñe en grande, que siga su intuición y nunca se rinda. Porque siempre, siempre podemos.

Caleidoscopia Palabra e Imagen

Su fundadora es Daniela della Bruna, fundó una librería en casa donde vende las lecturas que ama y dicta talleres de escritura.

¿Qué te llevó a emprender?

En mi caso la librería comenzó como una búsqueda de un espacio de aire, disfrute en un momento en que venía atravesando en mi trabajo la desolación de la crisis del 2019, y también las ganas de traer libros que me gustaban y que me costaba mucho conseguir. Pensé en empezar a traer esos libros y venderlos. Fue más que nada el deseo de hacer algo nuevo y a la vez cubrir una necesidad que primero percibí como propia y luego vi que podía ser un nicho del mercado local.

¿Qué es lo que más te gusta de emprender?

Lo que más me gusta es el margen para la creatividad, la libertad que brinda tener un espacio donde una decide qué, cómo, cuándo.

¿Qué le dirías a una mujer que está pensando en emprender?

Emprender te abre una serie de cuestiones que son insospechadas, una proyecta algo pero nunca sabés dónde termina. Es importante saber que más allá del entusiasmo inicial y la idealización que viene con "ser tu propia jefa", emprender es un trabajo de tiempo completo que tiene muchas facetas, y el tema de atención a la clientela y la organización financiera son muy importantes. Es un camino que implica una entrega muy especial, el único consejo que me animaría a dar es que si emprenden sea con algo que les despierta una pasión, y que no dejen para el final la pata organizativa.

Aromas de Eirwen

Su fundadora es María Lloyd, produce cosmética natural con aromaterapia.

¿Qué te llevó a emprender?

Las ganas de manejar mis tiempos, las ganas de difundir la cosmética natural y la importancia de usar productos naturales y más amigables con el medio ambiente. Y las ganas también de que la gente conozca los poderes de las plantas. De las propiedades de nuestras plantitas de por acá.

¿Qué es lo que más te gusta de emprender?

Lo que me gusta de ser una mujer emprendedora es ser mi propia jefa y manejar mis propios tiempos. Por ahí, trabajo más que lo que trabajo en relación de dependencia en relación al dinero, a veces es menos. Pero, esa libertad de manejar tus tiempos, y de decidir vos también, también te vuelve más auténtica a la hora de ser en el mundo porque haces lo que, tomas tus decisiones, entonces te acerca mucho más quién queres ser en la vida.

¿Qué le dirías a una mujer que está pensando en emprender?

Es un camino re difícil, está más arraigado a los propios ritmos. Uno está acostumbrado a que el trabajo sea menos orgánico, entonces es todo ya, y mucho más rápido y entonces hay personas que cumplen con funciones. Entonces, nunca hay que desanimarse ante todo por lo que tarde, porque a veces tarda más de lo esperado, pero nunca hay que desanimarse.

Galaxía Astral

Su fundadora es Natasha Gomez Costa, ofrece terapias alternativas como Tarot y Astrología y talleres sobre la temática.

¿Qué te llevó a emprender?

Siempre tuve ganas de emprender y siempre lo hice desde chica con pequeñas cosas porque me entusiasmaba la idea de tener algo propio. Siento que siempre tuve mucha creatividad y la quería abarcar de alguna manera.

¿Qué es lo que más te gusta de emprender?

Lo que más me gusta es poder organizarme y ordenarme en base a mis tiempos. Y en mi caso también, poder transmitir lo que sé. Más allá de que podría haber tenido un emprendimiento de revender algo, a mi lo que me gusta y me identifica es comunicar lo que yo sé para que alguien más lo sepa. Me parece que aprendo me interesa mucho, entonces, por ahí creo que a alguien más le va a interesar saberlo y lo quiero transmitir.

¿Qué le dirías a una mujer que está pensando en emprender?

Que se anime, que no lo dude, que va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos en los que van a haber dudas, obviamente, o que no alcance. Bueno, en mi caso yo no tuve que invertir mucho, pero si animarse. Si uno tiene como esa sensación de querer mostrarse y exponerse con algo que quiere expresar y compartir con el resto, que se anime. Desde lo más genuino sale lo mejor.

Black Fit

Su fundadora es Candela Alvarez y es profesora de educación física. En su cuenta de instagram define a Black Fit como “más que un gimnasio”.

¿Qué te llevó a emprender?

Desde el momento que empecé a estudiar en el Profesorado de Ed Física, mi sueño fue tener mi propio gimnasio. Tuve la suerte de poder trabajar en un gimnasio acá en Esquel y me di cuenta con el paso de los años lo convencida que estaba de querer tener el mío. Gracias a la ayuda de mi novio y mi familia logré poner mi propio gimnasio.

¿Qué es lo que más te gusta de emprender?

Al animarme en abrir el gym, me dió la posibilidad de buscar lo mejor para la gente desde el punto de vista físico, innovando y buscando que pasen un buen momento.

¿Qué le dirías a una mujer que está pensando en emprender?

Que se animen a largarse. Al principio obvio pueden llegar a tener dudas, pero no hay nada más lindo que cumplir un sueño y para eso hay que animarse.