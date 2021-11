Si bien en nuestro país se encuentra vigente la ley de Identidad de Género desde el 9 de mayo de 2012. Esta ley es un resultado de la lucha colectiva que permitió construir una sociedad con más derechos, igualdad e inclusión. Pero, el camino hacia la inclusión que nos queda por recorrer es todavía largo.

Como mujer cis, con esta nota no pretendo robarle el lugar a las voces en primera persona de les que se identifican como trans, sino aprovechar este espacio que tengo en un medio hegemónico de la Ciudad de Esquel para seguir rompiendo es status quo.

Ayer se celebró el día de la memoria trans, este día pretende honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en actos de violencia contra la comunidad trans.

Antes de que empiecen, porque a muchos de los que van a comentar esta nota ya los conozco, es necesario un día de la memoria trans porque hace siglos que los derechos de las personas que integran esta comunidad son vulnerados. Y no, no son enfermos, no son payasos, no son raros, son personas con una expresión de género diferente a la propuesta por el sistema heteropatriarcal que nos oprime, en mayor o menor medida, a todos. A vos que estás leyendo esta nota también.

En esta, me voy a limitar, simplemente, a compartir algunos datos sobre la comunidad que hablan por sí solos.

La expectativa de las mujeres trans en Argentina ronda los 35 años, mientras que el promedio de la población es de 77 años. 42 años de vida es el precio a pagar por ser ellas mismas.

Más del 60% de la población trans es excluida del sistema educativo antes de terminar la secundaria. Solo el 34% llega a finalizar sus estudios secundarios, en comparación con el promedio de la población que es de 54%

El 80% de las mujeres trans solo accede a un trabajo informal. El 70% solo accede a la prostitución como medio de subsistencia. El 54% afirmó que se les ha negado un trabajo por su identidad.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, la prevalencia del VIH entre mujeres trans es del 34%, mientras que para el promedio de personas jóvenes y adultas es del 0.4% (MSAL, 2018)

Respecto a los datos habitacionales, no hay datos en todos el país. Pero, en la Ciudad de Buenos Aires, el 68,5% vive en viviendas precarias. El 45% de las mujeres trans relevadas manifestaron haber sido excluidas del acceso a alquilar una vivienda simplemente por su identidad.

7 de cada 10 adolescentes LGBT+ sufren acoso en la escuela secundaria por su orientación sexual e identidad de género.

Creo que no hace falta agregar nada más. Estos datos son suficientes para que se nos estruje el corazón. Se trata de ser empáticos.

Si con todos estos datos no se te estrujó un poquito el corazón. Hacete ver, porque probablemente te falte conocer la empatía.

Las mujeres trans son el grupo poblacional más vulnerado de Argentina. 40 años de vida es el precio que pagan por ser ellas mismas: su ciclo vital ronda los 37 años, mientras que el del promedio de la población es de 77.

En este punto, me gustaría llamarnos a pensar y llamarnos la atención como sociedad

Ayer se celebró el día de la memoria trans y quiero aprovechar este espacio para que pongamos el foco en todo lo que nos queda hacer como sociedad.