Por Karim Chelbi Camba

Alex Gronberger es de Buenos Aires. Martina Kist nació en Rotterdam, Holanda. Son un matrimonio que hace años se propusieron dar una vuelta al Mundo en su avión Cirrus SR22.

Ese día llegó. Al menos el inicio, un 5 de febrero de este 2021. Desde Trevelin, donde llegaron a hacer un curso de vuelo en montaña que tiene Patagonia Bush Pilots, emprendieron su viaje al Mundo. Y lo más importante: lo lograron. Además se convirtieron en los primeros argentinos en dar la vuelta al mundo en un avión monomotor.

De Trevelin hasta San Fernando, Buenos Aires y de ahí a otros países: Brasil, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Islandia, Europa, Rusia, Alaska y el regreso hacia Trevelin para el cumpleaños de Queque Parodi.

Te mostramos esta aventura que duró 270 días y con el fin de sacar un libro en el futuro. Con ustedes, Alex y Martina.

-¿Cómo fue esta aventura?

Fue una aventura genial y estamos contentos de haberlo hecho. Es la primera vuelta al mundo que da un avión monomotor argentino. Tuvimos el soporte de toda la comunidad y pilotos para hacerlo. Salimos 5 de febrero de Trevelin y nos fuimos por Brasil, Caribe, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Islandia, Europa. Después atravesamos todo Rusia para llegar a Alaska y ahí empezamos a bajar.

-¿Cómo surgió la idea de dar una vuelta al Mundo?

A: Surgió porque los chicos se hicieron grandes. Nuestro hijo más joven fue a la universidad a Francia y en vez de bajar un cambio, aceleramos y salimos adelante. Tenemos que hacer algo lindo, grande y discutimos la vuelta al mundo.

M: ...y disfrutar de nuestra libertad. Cuando los chicos se van, ya uno puede hacer cosas que quiere. Quería agregar que vinimos a Trevelin porque acá en Patagonia Bush Pilots hay un muy buen curso de vuelo en montaña y lo queríamos hacer antes de encarar la vuelta al mundo porque nosotros no estábamos acostumbrados a volar en montaña. En Buenos Aires es muy plano y en Holanda no hay montañas. Directamente no teníamos experiencia y nos vinos super bien en las rocosas en Estados Unidos, en Rusia, Alaska y Europa también. Fue una buen decisión.

-Salieron de Trevelin y volvieron justo para el cumpleaños de Queque Parodi...

A: Se alinearon los planetas realmente porque habíamos llegado a Colombia. Queríamos pasar un tiempo en Chile, pero la sanidad chilena no nos dejó entrar porque teníamos las vacunas de Estados Unidos.

M: No nos dejaron entrar porque necesitábamos el certificado homologado por las autoridades chilenas y no los teníamos.

A: Demoraba 45 días para hacerlo. Dormimos adentro del avión una noche y se aceleró. Llegamos acá rápidamente a Mendoza y pudimos llegar acá para el cumpleaños de Queque.

M: No fue la única vez que nos tocó una coincidencia. Porque cuando viajás en un avión así no podés decidir cuándo vas a llegar, no es un vuelo comercial. Si el tiempo está mal, nos quedamos. De casualidad llegamos a Rotterdam, que es donde yo nací, el día del cumpleaños 85 de mi mamá.

A: Tenemos hijos viviendo en Francia y llegamos a Francia el Día de la Madre. Tuvimos un buen karma.

-Como lo que comentan de Chile. Tuvieron una experiencia parecida en otros países?

A: Nunca tuvimos esa sorpresa. Lo sabíamos. Lo que nos pasó fue que hablando con pilotos fue que nos decían que vayamos a Chile y no fuimos meticulosos a averiguar qué había que tener homologado. Fue un error nuestro. Cuando cruzamos Canadá nos dijeron que no podíamos salir del hotel. En Groenlandia no podíamos ni ir al hotel, solo cargar nafta y seguir. Eso lo íbamos averiguando y no tuvimos sorpresas.

M: Hicimos un montón de test PCR en el camino. Siempre los hacíamos y veníamos con nuestro test. Hay que hacer lo que hace falta para cada país. En esta vuelta, no fuimos necesariamente donde queríamos porque queríamos pasar por Asia, India. En vez de eso, fuimos por donde podíamos. Fuimos eligiendo los países donde era más fácil entrar.

-En el mapa quedó afuera África...

A: Es un mundo grande y esférico, así que para dar la vuelta al mundo no pasás por todos lados. Querdará para otro momento. Simplemente eso.

-¿Tuvieron miedo en algún momento del viaje?

M: En Moscú, cuando estábamos por llegar, el controlador nos hizo volar tan bajo que estábamos a nada de los edificios. Fue una experiencia horrible. Estábamos como reteniendo la respiración para no tocar los edificios abajo. Fue uno de los momentos donde más miedo tuve, aparte de los momentos con hielo en las alas o cuando entramos en las nubes de tormenta, pero lo de Moscú fue lo más angustiante.

A: Hay otra interesante en San Petersburgo que volás con GPS y sabés donde estás todo el tiempo. Cuando estábamos por llegar nos quedamos sin señal y ni idea dónde ir. Llamamos a la radio, nos alejaron y dimos una vuelta enorme hasta que aterrizamos. Después nos enteramos que Putin estaba en San Petersburgo. Cuando el presidente está en la zona hacen un scrambled de los satélites para que nadie le mande un misil donde está él. Los aviones, que se arreglen, pero lo resolvieron muy bien.

-Está la novela "La Vuelta al Mundo en 80 días" de Julio Verne, ¿Ustedes tienen pensado escribir la suya?

M: Estuvimos haciendo un diario de viaje que está en un sitio web. Cuando esté terminado, vamos a compilar todo en un libro, pensando en la vuelta al mundo en 270 días. Es un poco lento, comparado a los 80 días, pero sí claramente es algo que mucha gente nos pide y nos encantaría poder ayudar a toda la gente que quiera hacer este tipo de viajes. Ver que es posible y que hay prepararse bien, con tiempo y dedicación.

A: Estamos pensando incluir una guía de consejos y pasos a la gente que se quiere lanzar a una aventura de estas para pilotos amateurs como somos nosotros.

M: Incluso cosas para llevar como ropa. Nosotros nos fuimos casi un año con dos valijitas y teníamos ropa para todas las estaciones. Con 100 prendas nos manejamos durante el viaje y pienso hacer una lista exacta de lo que traje para que lo puedan usar.

-¿Cómo los pueden ubicar para ver sus aventuras?

A: Lo mejor para encontrarlo es googleando la matrícula LV-GQF y ver un canal de Youtube.

M: Hay un blog que se llama www.360-journal.com y ahí está toda la descripción de la aventura capitulo por capitulo sobre nuestros vuelos en el Atlántico Norte, en Rusia y todo está bastante detallado. También de los viajes que hicimos en tierra porque disfrutamos los lugares. Es un diario de vuelos y viaje en el mismo tiempo.

-Muchas gracias y felicitaciones por su viaje...

A: Gracias a ustedes y anímense que hay mucho por hacer. El mundo es muy lindo y está esperando. Gracias.