Si, estoy llegando tarde. Acabo de terminar Bojack Horseman. Tengo un problema que es que no me gusta mirar series que no estén terminadas. Odio esperar a la siguiente temporada. Pero, aunque llegue un poquito tarde a hablar del tema, eso no quita que Bojack Horseman siga dando de qué hablar.

Hay algunos elementos de la serie que pueden engañar al espectador que navega por Netflix y hacerlo pasar de largo esta joyita. Para empezar, estamos hablando de una serie animada, si no sos consumidor de este tipo de series lo más probable es que hayas apretado next. Y el personaje principal es un caballo, lo que puede llevarte a pensar que se trata de una serie fantasiosa. Pero nada más alejado de la realidad… Bojack Horseman es una serie animada que conecta profundamente con el sentimiento humano de existir.

Personalmente, una de las cosas que más me fascina de Bojack Horseman es que muchos de los protagonistas sean animales, construyendo una paradoja donde ellos nos enseñan a los espectadores sobre la condición humana.

Como una fanática neófita de la serie, te comparto algunas razones para maratonear Bojack Horseman este domingo.

Es una de las series más ambiciosas que hay en Netflix: en principio el ojo podría verse engañado… Bojack podría pasar como cualquier otra serie de dibujos para adultos donde las ilustraciones se acentúan los rasgos hasta ridiculizarlos. Sin embargo, en esta serie animada los animales que la protagonizan son hermosos. Al dibujarlos no escatiman en la visual de su ropa y accesorios. Es extremadamente cínica con el mundo de las celebridades: si, la trama completa gira en torno a una celebridad que ha conseguido todo pero no tiene nada. Y sin embargo, todo el tiempo cita a celebridades del mundo real, demostrando que los famosos también son humanos y que podes hacer bromas al respecto. No se trata realmente de un caballo: no es simplemente un dibujito animado con chistes rápidos y sin profundidad para pasar el rato. Bojack Horseman, utiliza el humor para hablar sobre la vida posmoderna y el nihilismo en el que nuestras sociedades se encuentran inmersas.

Así que si no sabías que hacer este domingo prepará los pochoclos y a maratonear.