El expresidente, Mauricio Macri, visitó Esquel en el marco de la campaña electoral de cara al próximo 14 de noviembre. En su recorrido, recibió de forma exclusiva a Red43 para dialogar sobre el plano electoral y las posibilidades de desarrollo en Chubut.

El expresidente llegó a Esquel a las 11:30 horas y fue recibido por los candidatos de Juntos por el Cambio, con quienes se dirigió a la Estancia La Paz en donde desarrolló reuniones con productores y referentes políticos.

P: Están poniendo toda la carne en la parrilla en la provincia, acompañando a los candidatos de Juntos por el Cambio...

MM: Chubut tiene un protagonismo especial por sus Senadores. En lo personal, Chubut es una obsesión, esta provincia debería ser un diamante en Argentina.

P: ¿Cuándo la conociste por primera vez?

MM: Vine muchísimas veces como turista y cuando la vi como presidente pude pensar en las oportunidades de desarrollo, de empleo, de futuro pero está trabada por un sistema mafioso. Es lo que sucede con los puertos, se deben ir a los puertos de Buenos Aires, porque los de acá son carísimos por un montón de vivos, lo dije siendo Presidente.

P: En el hipotético caso de que seas Presidente en el 2023, ¿Qué tres cosas harías que no hiciste cuando lo fuiste en el 2015?

MM: Juntos por el Cambio asumiendo en el 2023 tendrá el poder que no tuvo en el 2015 y el apoyo masivo de los argentinos, tiene que hacer todo lo que sea necesario para que haya trabajo. Generar empleo en Argentina es un compromiso con la dignidad, porque no quiero más un político que de dádivas.

P: ¿Te referís a cortar los planes?

MM: A generar empleo, que es lo que hace falta. Generar confianza porque sin eso no hay inversión y no hay empleo. Hay que sacar los impuestos que se crearon y crear una ley laboral moderna que permita a la gente emplear. Muchas veces hubo un esquema mafioso y de litigio en el trabajo que hace que haya mucha más gente con empleo informal que formal.

P: ¿Cómo se resuelve la inflación?

MM: El déficit es padre de la deuda, los argentinos transcurrimos nuestra vida en déficit. Si el 90% del mundo puede acabar con la inflación es porque no es tan difícil, nosotros no pudimos sentarnos en una mesa como país para decir que no se gasta más de lo que ingresa y no se cobran impuestos que en otros países no cobran, porque sino los inversores se van a otro país.

P: En el caso hipotético que asumas en el 2023, ¿Cómo vas a sacar al casi millón de kirchenistas militantes que este gobierno nombró?

MM: El Estado tiene que estar al servicio de la gente, no de la militancia y hay que hacer lo que sea necesario. Acá el Estado es para unos pocos, no para muchos. Creo que necesitamos crecer y darle empleo a la gente. Chubut tiene empleo para todos sin depender de municipios, están todos los recursos y se puede hacer.

P: ¿Crees que en la conciencia colectiva, la gente llegó a entender que no se puede tener un Estado tan sobredimensionado que nos ahoga en impuestos?

MM: Pienso que hubo un gran crecimiento en estos años, del 2015 al 2019 la gente entendió el rumbo y por eso nos acompañó incluso con las heridas económicas al final, con un 41%. Mucha más se dio cuenta que había un rumbo antes y ahora estamos extraviados. Hace muchos años pregono ideas de la libertad y el desarrollo personal y hoy están llegando a los pibes, a quienes les pido que no se vayan más porque está cambiando la Argentina. Y otros que no se fueron, pero dicen que ya no quieren escuchar más a los políticos, ni depender de dádivas. La pandemia desenmascaró el nivel de mentiras, ineptitud y desmoralidades.

P: Volviendo a Chubut, somos una provincia rica en recursos, ¿Qué tiene que pasar para que el desarrollo de los recursos que están bajo tierra se pueda utilizar de forma amigable con el medio ambiente?

MM: Tiene que haber mucho debate, mucha información. Soy un defensor de la lucha por el medio ambiente y contra el cambio climático, tengo un compromiso absoluto y hay que combinarlo con desarrollo. La política tiene que tener autoridad y los recursos deben volver a los vecinos, no se tienen que transformarse en una camioneta para los intendentes. Tiene que transformarse en obras, en pluviales, rutas. Es una combinación de educación y autoridad moral para hacer desarrollo. Hay que lograr el equilibrio.

P: Hay hechos en Chubut, Rio Negro y Neuquén, que están vinculados a reclamos en nombre de una etnia que ponen en discusión el territorio, en medio incendios, hostigamiento y secuestro de personas, ¿Cómo lo ves?

MM: Tuvimos un Gobierno que asistió en algo fundamental que es la paz interior a los Gobiernos de la Patagonia, frente a este grupo de pseudo mapuches violentos con niveles de terrorismo que genera una situación de desesperación. Lo vi como Presidente y repudio la carta que mandó el actual Presidente Fernández desconociendo su rol y con ningún compromiso federal. Tenemos que defender algo clave como la propiedad privada porque eso destruye la confianza que es clave en la sociedad. Volvió el maltrato, el abuso de poder, el autoritarismo. Queremos la cultura del poder sano y constructivo, no queremos que unos pocos se apropien y atropellen los derechos del otro. Lo más importante es la cultura del trabajo. El 14 de noviembre cambia la historia para siempre porque esta forma de gobernar tiene un límite. La gente está diciendo basta, nada va a pasar de un día para el otro, ya nos dimos cuenta que los espejitos de colores no son verdad. Pero el trabajar a conciencia sabiendo que vas hacia adelante, sabiendo que hay futuro. Tenemos que entender que es complejo el mundo en el que vivimos, que las soluciones llevan tiempo y que en el proceso podemos ser protagonistas de algo que funcione. Es la Argentina que está naciendo ahora.