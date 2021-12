Si te vestís siempre se blanco o negro esta nota es para vos. La moda del color no es para todas y lo sabemos. Si sos de las que en su armario solo tienen prendas negras, denim (y alguna que otra blanca), te damos algunos tips para levantar tus looks con un poco de color.

1. La mejor forma de añadirlos de forma discreta pero contundente para que el color se transforme en el punto de impacto del outfit. ¿Cómo lograrlo fácilmente si no sos una experta en el arte de mezclar tonos? A partir de los accesorios. Calzado, carteras, zapatos, pulseras y hasta el maquillaje puede servir como complemento de tus looks más clásicos. Los accesorios ayudarán a darle personalidad a tu look y verás como solo un simple accesorio le puede dar mucho color y luminosidad a tu look.

2. Otra manera fácil pero categórica es partir de los abrigos. Si ya tenés un clásico tapado negro, gris o camel, la próxima compra podés invertir en uno de color. Al igual con los blazer para esta época o chaquetas de cuero, apostar por tener una en color es muy buena idea.

3. El color es lo principal de tu outfit: Si sos de las que se animan a todo, podés optar por un traje naranja, por ejemplo, que podés combinar poniendo algo por debajo en colores neutros, como el blanco. La cartera con algún estampado redobla la apuesta, generando un look bien arriba y lleno de tendencias

4. Gorra, piluso o sombrero: estos accesorios le darán el toque final de color a tu outfit, agrégale a tu outfit monocromático una gorra verde, fucsia, algún color tendencia y obtendrás un look simple, original y canchero.

5. Remeras/blusas: podés usar el color en algunas prendas principales como estas, te será súper fácil comprarte una remera básica pero de color y combinarla con los básicos de tu vestidor. Es una forma muy fácil de añadir cualquier color que te guste o los que son tendencia a tus outfits diarios. A lo que quieras destacar sumale color!