El Horcón: Política y necesidades, dos caminos que no se encuentran

Finalmente, luego de casi dos años Esquel termina el 2021 con la adjudicación del servicio de transporte urbano a la empresa Jacobsen.

El servicio nunca debió demorar tanto en ser adjudicado. El fuerte reclamo de vecinos para que volviera lo que nunca debió tardar tanto en funcionar, fue en realidad, lo que hizo que nuevamente Esquel tenga transporte público.

La política no va a la par de las necesidades de muchos y esa disociación es la que tiene como colofón, entre otras consecuencias, los elevados índices de pobreza que no paran de escalar. Tampoco a los servicios, imprescindibles para un sector importante de vecinos -como es este caso- se les da la prioridad necesaria. Solamente el contacto real con la comunidad, el conocimiento cabal de cómo se vive en cada barrio, da la medida exacta de qué es prioridad y qué puede esperar.

Este panorama no es exclusivo de Esquel. Hoy asumen los nuevos diputados y, hasta ahora, la mayor preocupación que ha trascendido es el posicionamiento individual y de las fuerzas políticas de cara al 2023.

La agenda -tanto de diputados como senadores- está centrada más en el debate político donde predominan los personalismos con la intención de posicionarse para un próximo cargo o renovar o mantener su propia figura ante las posibilidades de escalar en la carrera hacia el gobierno que tendrá lugar en los próximos dos años.

Lo peor de esta “estrategia” es que no será tendiente a la elaboración de proyectos de leyes que demanda la sociedad y Argentina. El país apenas sobrevive de crisis en crisis sin que se lleguen a acuerdos básicos que generen, por ejemplo, trabajo: un reclamo y una necesidad que no puede seguir dilatándose.

La paridad lograda por Juntos por el Cambio -principal objetivo en las pasadas elecciones de medio tiempo- con el Frente de Todos, implicará la búsqueda de consensos. Ahora bien, al ciudadano ese que es pobre, el que no tiene seguridad ni trabajo o aquel que el Estado no le garantiza educación y salud adecuada ¿de qué le sirve esta paridad si no está orientada a sancionar proyectos de leyes que se reviertan en soluciones a las demandas que afectan a tantos?

El debate tanto en la cámara alta como la baja será estéril para muchos si están menos orientados a la solución de problemas y más a lo que va a pasar en el 2023 y quién será, de acá a dos años, el que gobierne Argentina o aquellos que como en Chubut, se perfilan para la intendencia o para el mandato provincial; en estos casos saben que no pueden pasar inadvertidos para llegar a concretar sus metas personales.

Es excelente que haya debate, que se busquen consensos si ello se traduce en que el país, la provincia, la Patagonia y Esquel vayan hacia la búsqueda de alternativas de los problemas reales que tienen los vecinos. aquellos que trascienden los personalismos que hoy son eje de la discusión política y los cuales -muchas veces- frenan más las soluciones que lo que aportan a la resolución de las demandas ciudadanas.

Chistecito de Yapa

Un marinero de un barco que se hunde grita desesperadamente:

- ¿Hay alguien a bordo que sepa rezar con devoción?

- Sí, yo, responde un pasajero.

A lo que el marinero responde:

- ¡Perfecto, porque nos falta un chaleco salvavidas!