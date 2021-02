El Diputado Nacional Ignacio Torres presentó en la Casa de Gobierno de Chubut un informe realizado con diversas fundaciones que abogan por la vuelta a clases en la provincia. Estas son Padres Organizados, Fundación Hannah Arendt, Fundación Alem y Fundación Pensar. Junto con el informe, se hizo presente una petición de respuesta inmediata a esta crisis, firmada por más de 2500 personas. Torres indicó que “Los chicos en Chubut fueron a clases menos de 180 días en los últimos tres años por culpa de un gobierno que no cumple con el pago de haberes y que no garantiza una eficiente infraestructura educativa”, y agregó “Este trabajo es una respuesta a la necesidad de aprender de los chicos, que está más presente que nunca porque afecta directamente la vida de miles de chubutenses. Es imperativa una respuesta concreta del Gobierno Provincial”.



La agenda del legislador nacional en los últimos días, estuvo centrada en el reclamo de la vuelta a clases. Durante la visita del Ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, a la provincia del Chubut, Torres cruzó al Ministro con un pedido simple y concreto: dejar de lado el “Reunionismo eterno y sin sentido, y dar un paso hacia respuestas concretas para los chubutenses que hace tres años no tienen clases de forma regular". Consultado posteriormente sobre la reunión de Trotta con el Gobernador, Torres consideró que la agenda del ministro consiste en mucho protocolo y pocas soluciones. Agregó que “Vamos a seguir insistiendo con el reclamo del pago de sueldos de los trabajadores educativos, la inversión en infraestructura para las escuelas y el derecho fundamental de los chicos para educarse y aprender”.



Por otro lado, los reclamos realizados en todo el país por la situación educativa se vieron cristalizados en las clases abiertas convocadas por Juntos por el Cambio. En el caso de Chubut, Torres participó junto con un importante grupo de padres y alumnos que reclaman por la vuelta a clases presenciales. En ese sentido, el Diputado celebró la iniciativa de la sociedad civil de enfrentarse a lo que considera un atropello de un derecho fundamental. Sobre esto, declaró que “No tener clases no es un problema que haya que minimizar. El problema en Chubut existe hace ya tres años y el Gobierno Provincial nunca dio una respuesta de ningún tipo”. Finalmente, concluyó diciendo que “Educarse es la piedra fundamental para el desarrollo de miles de chicos que necesitan de las herramientas que se les da para defenderse de las injusticias de la vida cotidiana. No podemos quedarnos de brazos cruzados”.