Fue el colombiano Jean Carlos Centeno quien lanzó a dúo con Jorgito Celedón, la canción original, aunque en Argentina alcanzó popularidad de la mano de Los Palmeras.

Axel sumó su voz a la de Rubén Cacho Deicas, el líder de Los Palmeras, para un video (filmado en el estudio de grabación) que ya superó los 46 millones de reproducciones en YouTube.

La cumbia

La cumbia está presente en toda Latinoamérica. A partir de la década del cuarenta, la cumbia moderna se propagó y popularizó por toda América Latina, con lo cual siguió distintas adaptaciones comerciales, como la cumbia argentina, la boliviana, la chilena, la dominicana, la ecuatoriana, la mexicana, la peruana, la salvadoreña, la uruguaya y la venezolana, entre otras.

La cumbia es un género musical de Colombia, que tiene sus orígenes en África. Es una mezcla de la influencia de los esclavos provenientes de África, indígenas americanos y en menor medida de los españoles. Siendo producto del mestizaje entre estas culturas durante la Conquista y la Colonia. La cumbia recibe su nombre de la palabra "Cumbé", baile de la Guinea Española, en África Occidental.

Los Palmeras

El grupo se fundó en 1968 con el nombre de Sexteto Palmeras. Al grabar su primer LP, modificaron su nombre a Los Palmeras. Sus dos primeros discos, Los Palmeras y Te regalaré mi vida, fueron editados por el sello MRG.

Recibieron su primer disco de oro por Cumbia y luna en 1983. Luego lo ganaron nuevamente con los discos de 1986 Fiesta en la selva, Por siempre y Corazón no me preguntes. Este último incluyó su primer gran éxito, "La suavecita", que permitió que la cumbia santafesina trascendiera los límites provinciales y comenzara a insertarse en Buenos Aires y el resto de las provincias argentinas.

En 1993 ganaron un disco de oro por Ayer hoy y siempre y otro por Tropi baile santafesino y, en 1997, por Un toque diferente. "El sonido original" en 1998, disco de oro y platino con "Voló la paloma" en 1999,"Irremplazables"en el año 2000 y de ahí en más todos los años siguientes grabaron un trabajo discográfico por año y todos ganaron disco de oro.

En 2002, fueron declarados Ciudadanos Ilustres por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe, debido a su trayectoria e importancia en el ámbito musical.

Cuentan con 45 discos publicados. En 2017, grabaron un disco recopilatorio con la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, que incluye veinte de sus canciones más conocidas.

Se hicieron conocidos en América del sur luego de tocar en la previa de la Final de la Copa Sudamericana 2019, El 23 de agosto de 2019, los Palmeras lanzaron un disco llamado Sean eternos los palmeras, del cual participaron artistas tales como Andrés Calamaro, Soledad, Axel, Coti Sorokin, la Mona Jiménez, La Mosca y Marcela Morelo.

Previo al confinamiento, Los Palmeras se encontraban realizando giras en diversas ciudades del país, compartiendo escenario con artistas como El Chaqueño, Yas y Lapeband, entre otros. Durante la grabación de un especial musical en conmemoración al aniversario del partido de la final de la Copa Sudamericana, todos los miembros de la agrupación se contagiaron con el COVID-19. Luego de superar la enfermedad, retomaron las presentaciones en vivo brindando recitales principalmente en teatros o vía streaming.

Letra de Olvídala

Cómo hago compañero pa' decirle

Que no he podido olvidarla

Que por más que lo intente sus recuerdos

Siempre habitan en mi mente

Que no puedo pasar siquiera un día sin verla

Así sea desde lejos

Que siento enloquecer al verla alegre

Sonreír y no es conmigo

Yo se que le falté a su amor tal vez

Porque amé otra ilusión

Me sonreía

Y no pensé que sin ella en mi vida

Se me acabaría el mundo

Yo se que estas arrepentido y duele

Pero ya no eres nadie en su vida

Ella encontró por quien vivir

Y el que la busques ya es un absurdo

Olvídala

No es fácil para mi

Por eso quiero hablarle

Si es preciso rogarle

Que regrese a mi vida

Inténtalo

Es que no puedo hacerlo

Si por dejar sus sueños

Le causé mil heridas

Olvídala, mejor olvídala

Arráncala de ti

Ya tiene otro amor

Olvídala, mejor olvídala

Arráncala de ti

Ve y busca otra ilusión

Es que no dejan los recuerdos

Si yo le enseñe a amar

Fui su primer amor

No salen de mi pensamiento

Aun ella vive aquí

Dentro del corazón

Olvídala, mejor olvídala

Arráncala de ti

Ya tiene otro amor

Olvídala, mejor olvídala

Arráncala de ti

Ve y busca otra ilusión

Sabrosura, sabrosura, sabrosura

Hermano es tu deber luchar para olvidar

Así a quien no te quiere

A quien gracias a Dios ya te olvidó

Y encontró amor en su camino

No se si por venganza o por rencor

O porque tu no le convienes

O tal vez fue que nunca perdonó

Que tu le hirieras el cariño

Mira que tu jugaste a los amores

Cuando lo era todo en su mirada

Yo se que le falté debo pagarle

Pero que me perdone

Yo ya la vi llorar amargas noches

Cuando injustamente la cambiabas

Yo estoy arrepentido

Y quiero que ella olvide que tuve errores

Olvídala

Yo no lo quiero hacer

Luchare por tenerla

Es el cielo y las estrellas

Ella es todo en mi vida

La quiero

No te digo mentiras

Y aunque sepas el tiempo

Por ella doy la vida

Olvídala, mejor olvídala

Arráncala de ti

Ya tiene otro amor

Olvídala, mejor olvídala

Arráncala de ti

Ve y busca otra ilusión

Olvídala, mejor olvídala

Arráncala de ti

Ya tiene otro amor

Olvídala, mejor olvídala

Arráncala de ti

Ve y busca otra ilusión