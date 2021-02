Mientras el gobierno nacional pretende dejar de lado las PASO de agosto y convocar directamente a elecciones generales en octubre, en Chubut se van perfilando algunas posibles candidaturas.

Tal como informó Red43 no son pocas las paredes que se ven en la zona del Valle con la inscripción “Massoni 2021” pero al acercarle un micrófono al ministro de Seguridad, Federico Massoni, el funcionario se muestra muy cauto: “Me parece extremadamente prematuro y eso hace que sea una falta de respeto para aquella gente que la está pasando realmente mal. Cuanto más digo que no, más me preguntan…”.

Durante las últimas semanas Massoni levantó el perfil de su labor mostrándose al frente de los operativos de control de las medidas de restricción de circulación y el operativo Verano Seguro. Esas imágenes del ministro en el territorio son replicadas inmediatamente por su equipo de Prensa.

“Estoy extremadamente concentrado en mi trabajo y en que los cuatro pilares: seguridad, orden, respeto y progreso se consoliden. Que la gente sienta confianza en un Estado que está velando por su seguridad. No tengo idea o pensamiento para ser candidato a algo”, aclara Massoni quien también se diferencia del presidente del PJ de Chubut, Carlos Linares, y cuestiona la performance de los actuales legisladores nacionales: “Yo lo escucho a Linares y no sé para qué quiere ser candidato…no clarifica, yo quiero ser candidato para algo…y eso me hace dudar de que la candidatura no tiene que salir de una persona sino de la gente para que nos representen a nivel nacional. Lamentablemente tenemos una falencia en la representatividad muy grande con nuestros con nuestros cinco diputados y tres senadores. Necesitamos que en el Congreso nacional nos representen verdaderos defensores de Chubut”.

A todo esto, el gobierno “maneja buenos números” para Massoni en encuestas de opinión que reflejan que un importante sector de la ciudadanía tendría una percepción positiva del trabajo del funcionario.

Situación similar transitaría Fabián Puratich, ministro de Salud, quien recibiría una alta aprobación de su labor. No es menor que sea “un hombre del llano” que se hizo cargo de Salud en un contexto de medidas de fuerza debido al retraso salarial. Y luego llegó la pandemia…y a pesar de algunos tropiezos y errores importantes, es un funcionario que se muestra activo, abierto al diálogo y de buena sintonía con las autoridades nacionales.

Si bien falta (y mucho) para las PASO y las elecciones generales, el gobierno piensa en sus propios candidatos mientras las diferencias con el PJ orgánico se agrandan.