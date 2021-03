Por Donato del Blanco

Kapañuma fue un lugar donde pasaron varias generaciones, ícono de los años 70 y principios de los 80 en Esquel, creado por el gran músico y DJ, Jorge Tascón.

En una entrevista realizada por Jorge el año pasado para "Universo Epígrafe", habló sobre los comienzos del Rock en Esquel, con su emblemática banda "Los Esqueletos" y el inicio que marcó otra etapa: la creación de boliches muy conocidos en la ciudad.

"Empecé a tocar a los 14, 15 años cuando empecé la secundaria. En la época del Rock and roll, me gustaba la batería y mi papá me compró un redoblante. Me encontré con un amigo de la secundaria que tocaba el piano, y con él empezamos a juntarnos a tocar y sumar gente. En Esquel había una banda de música municipal, que hacían marchas, algunos aprendieron a tocar algún instrumento y con ellos pudimos aprender un poco más. Mi amigo que tocaba el piano , Néstor Ravelli, no siguió, pero tomó su lugar Aníbal Romero, quien nos acompañó hasta lo último.

¿Cuál era la música más popular?

En ese momento era popular Leo Dan, Palito Ortega... Cuando fui DJ, se empieza a escuchar la música a través de los discos, sobre todo el soul.

Cuando abrí mi primer boliche, pasábamos mucha música de soul. El chango Rodríguez me daba los nombres porque yo no los conocía, artistas como Johnny Rivers, Aretha Franklin...

Nos llevó mucho tiempo hasta que empezó a gustar el rock en Esquel, a partir de los 80 la juventud empezó a escuchar música más selectiva.

Su banda, "Los Esqueletos".

¿Por qué el nombre Kapañuma?

"Había un compañero del colegio que se llamaba Darío, a él se le ocurrió decir ese nombre. Se puso de moda en el colegio, y cuando estuve por abrir el negocio, recuerdo que había un pintor que era director de nuestro Colegio, Miguel Ángel Guereña, y había un locutor en radio nacional, que se llamaba Raúl Marín. Ellos pusieron una agencia de publicidad y me comuniqué con ellos ya que los conocía, tuvimos una charla y me dijeron porque no le ponía ese nombre.. y así fue...

La idea de colocar las H intermedias en cada palabra, fue para llamar la atención visualmente.

Inicios

En el año 1972 aproximadamente se separa la banda "Esqueletos", después de una década tocando juntos. Uno de los motivos por el cual se abrió kapañuma, fue porque la banda no tenía un lugar fijo donde tocar. En ese momento, habían pocos centros en donde puedan mostrar su música.

Las nuevas bandas musicales que surgieron en la época del 70, se escuchaban en Kapañuma: desde Pink Floyd, hasta Janis Joplin, Carlos Santana, los Bee Gees, Creedence...

Tascón viajaba especialmente a comprar la música, iba a distintas disquerías y pasaba horas seleccionando, compraba pilas de discos, por lo general llevaba mucha música internacional.

El DJ en los años 70 de Kapañuma era Paul Quintana, y Jorge Tascón (además de dueño).

¿Cómo era la salida?

La cabina en donde pasaban música, en la foto se encuentra Jorge Tascón y Beto Font.

En ese momento estaba el cine "Coliseo", y tenía trasnoche. Se usaba mucho ir a la trasnoche de la una de la mañana del coliseo, y a las dos de la mañana partían para el boliche. Se llegaba tarde, se hacía alguna previa en la sandwichería llamada "ku kú", que estaba al lado de kapañuma. Entre medio de la noche, se volvía al lado para comer algo, y después terminaban en kapañuma hasta muy tarde.

¿Dónde se ubicaba?

En la calle Rivadavia, entre sarmiento y 25 de mayo.

Segundo piso de Kapañuma

¿Cómo empezaba la noche?

La noche comenzaba con una apertura, con música y juego de luces. Eso indicaba "el comienzo de la noche" , se bailaba casi todo movido.

Contaba con 2 pistas de movido y estaba la pista de lentos, en la caverna (algunos lo conocían como túnel).

En el momento del cierre, a la madrugada, se bajaba el ritmo de la música en todas las pistas.

"El plato volador, la cueva , la barra, las competencias de baile. Un clásico imborrable"

Momentos de auge

El momento de auge, fue en la época del 70. Época que estaba la construcción de la represa Futaleufú, la cual generó trabajo y a la vez llegó mucha gente de todos lados del país: Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero... Hubo una explosión demográfica, plena época del boliche.

Era tanta la gente que había llegado, que Kapañuma se comenzó a ampliar...

Con la llegada de la represa, había tanta gente que se llenaba de tal forma que no se podía caminar. Habían sólo dos o tres boliches más y algunas confiterías, pero todos elegían "kapa".

La barra

Personajes conocidos que visitaron Kapañuma

Alejandro Pont Lezica, DJ pionero de Argentina, que fue invitado a Kapañuma.

Tascón, era fanático de la música

"Kapañuma era como entrar en otra dimensión"

Su sonido, las luces, no habían "patovicas", estaba Jorge o Juan Carlos Sandoval en la puerta, vos entrabas al boliche y ellos te conocían. Era como una familia, todo el mundo se conocía.

El equipo de audio era novedoso, la acústica, fue algo muy modernoso para la época.

Interior del lugar

Kapañuma en los comienzos de los 80, más amplio

La música seguía sonando, en lugar que marcó la adolescencia de una generación.

"Fumábamos adentro, tenían ceniceros característicos, también había un fogón y sillones. Si te cansabas de bailar, te sentabas a charlar"

Lugar de amigos

Momentos de descanso

Habían sillones, la acústica era diferente, la cabilla del DJ estaba en el medio de la pista , la sincronización del juego de luces era espectacular.

"Tascón traía lo mejor"

Arriba estaba la casa de la madre de Jorge Tascón. María recibía a los menores que no podían salir, ya que cuando llegaba la "razia policial", entraba al boliche y sacaba a los menores para llevarlos a la comisaría primera. Tenían que ir sus padres o mayores o buscarlos, pero cuando llegaban, muchos de ellos corrían a la casa de la madre de Tascón, y se escondían ahí. Cuando se iba la policía, bajaban. Algunos tomaban mates con ella, hasta las cuatro de la mañana.

Entrada

Jorge Tascón falleció el 21 de enero de este año. Con su partida se fue el creador de un lugar muy recordado por algunas generaciones, dejó una huella en cada una de las personas que lo conocieron, y es una manera de recordar una de las tantas cosas que hizo en su paso por Esquel.

Agradecimientos a las personas que colaboraron con la nota.