La única certeza ante la catástrofe humana y ambiental, ocurrida por los incendios en la Cordillera, es la respuesta solidaria, a tiempo y sin esperar nada a cambio que dio la sociedad civil, organizándose desde el minuto uno para ayudar a los vecinos de las localidades afectadas.

La política hoy se debate en culpas y explicaciones, en enojos y pases de facturas y sobre todo en la vergüenza que implica el fallo de seguridad, de empatía, de garantías hacia los afectados, de confianza y de esperanza que haya una dirigencia en los diferentes niveles del Estado que esté verdaderamente preocupada por la construcción de una Argentina inclusiva, con respeto y diálogo y, sobre todo, con garantías institucionales.

Las pequeñas "victorias" para agenciarse fotos, alguna frase de momento unido a los palos en la rueda, la prioridad a medios de comunicación sobre otros y muchos más "detalles" que el correr de los días visibilizarán aún más, son solo un capítulo más de vergüenza y repudio total a los hechos que se dieron alrededor de la visita del presidente, donde unos cuantos pusieron por delante intereses individuales ante la angustia y el desastre que estaba sucediendo.

Los resultados no pudieron ser peores; todo el arco político perdió la oportunidad de demostrar que la prioridad, la ocupación y la preocupación estaba en la cordillera.

Quienes no perdieron tiempo fueron los miles de argentinos, no solo de Chubut o Rio Negro, donde pertenecen las localidades afectadas; las muestras de solidaridad vienen de gran parte del país y todavía siguen organizándose disímiles formas y variantes para cooperar con los afectados por el fuego y también para remediar el daño ambiental producido.

Una vez más, los héroes son anónimos y la principal ayuda llega desde la empatía de la sociedad civil ante el dolor ajeno.

Mientas tanto desde la política, lo que más abunda son las explicaciones, que, paradójicamente, no convencen.



