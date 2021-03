El Concejo Deliberante de nuestra ciudad se tomó muy en serio el receso de verano. Nadie duda que descansar hace falta, pero, pasados tres meses de la última Sesión Ordinaria, los ediles tuvieron la primera de este período el viernes sin apenas ordenanzas aprobadas, o sea, sin nuevos proyectos que -presentados por algún bloque o el ejecutivo y analizados por el Cuerpo Legislativo- estuvieran en condiciones de ejecutarse para beneficio de los esquelenses.

Lo que si no faltó en la Hora de Preferencia fue un pase de culpas y reclamos de unos a otros o hacia provincia, nación o cualquiera que fuera ajeno a la banca del que por turno hizo su descargo. Ninguno se refirió a lo poco que tenían para mostrar producto de su supuesto trabajo previo o a lo que cada uno puede hacer y no hace o hace a medias o más interesante: es saber qué tienen pensado para los próximos meses. Al menos, tal como está a la vista; esta labor haciendo eje en peleas y miradas hacia afuera de cada concejal no le sirve a la mayoría de los ciudadanos.

El descreimiento en la política se nota en la apatía de los argentinos; no es solo en Esquel donde predomina la falta de esperanza. El entusiasmo hacia un cambio que aminore las dificultades que ya acumulan años y el entusiasmo ante algún posible proyecto de gestión debería tener mayores adeptos o ya perfilarse alguna preferencia, habida cuenta que se avecinan elecciones donde se eligen diputados o senadores. Ningún nombre escuchado hasta la fecha con intenciones de ocupar alguna de las opciones electivas pareciera despertar mayor entusiasmo.

Aunque aún no está claro quienes -finalmente- serán los candidatos, lo cierto es que nuevamente perece que tendremos unas elecciones donde prime el voto al que cada cual considere menos malo y no al mejor; este lamentable modo de elegir es la única alternativa que tiene la mayoría que no apuesta por el voto en blanco o por, directamente, no asistir al proceso electoral.

En el caso de nuestro Concejo Deliberante, sabemos por los propios dichos de algunos ediles de sus aspiraciones de candidatearse para la intendencia en el 2023 y todos, ya sean posibles candidatos o no, no ocultan sus deseos de no abandonar la política en ejercicio. Todo lo contrario, cada uno se ve cómodo y con ganas de seguir siendo parte del estado siempre que puedan, mientras sus alianzas o partidos sigan activos y el voto les de alguna chance ya sea como oficialismo o en la oposición.

Queda mucho para el escenario 2023. Para la política es un largo camino, al punto que hay nuevas alternativas que se están organizando y pueden alterar la composición más o menos similar que hace años tiene el cuerpo legislativo local, en cuanto a la representación de casi siempre los mismos partidos.

También la desesperanza puede transformarse de forma tal que tanta falta de respuestas y tanto acomodo discursivo termine con las posibilidades de seguir, en algún cargo político, al menos, de los que están hasta ahora.

