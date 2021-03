La canción del domingo: “Cardigan”

Taylor Swift (Pensilvania, 13 de diciembre de 1989) lanzó su octavo álbum de estudio, folklore (sin mayúscula), en medio de la cuarentena, con un enfoque acústico. "Cardigan" es el título de uno de los 16 temas que componen el disco, además fue el primer sencillo que puso a consideración del público el 24 de julio de 2020.

Al finalizar el video musical que acompañó el lanzamiento de "Cardigan" puede leerse una dedicatoria para aquellos afectados y trabajadores de primera línea durante la pandemia del COVID-19.

Al inicio del confinamiento, se dedicó a cocinar, leer, escuchar música y ver una película cada noche. Acostumbrada a una agenda frenética, el parón sobrevenido despertó su imaginación. Y empezó a componer. Esta vez, el proceso creativo fue totalmente diferente. Para empezar, lo hizo en secreto. Solo su familia, su novio y un reducidísimo número de colaboradores sabían que estaba trabajando en un nuevo disco. Por primera vez, no era la única protagonista de sus canciones.

“Llegó un momento en el que, como compositora que solo escribía canciones confesionales, sentí que esa vía era insostenible para el futuro”, le contó a Billboard en diciembre. “Estábamos acostumbrados a los grandes hits para la radio y las canciones sobre exnovios, pero esta vez ha inventado historias y personajes más imaginativos. No es que haya hecho algo nuevo a nivel artístico, sino también a nivel comercial. Ahora tiene más control sobre su carrera”, explico el periodista especializado en la industria musical y colaborador de Forbes Hugh McIntyre.

Su equipo informó a la discográfica apenas -una semana antes del lanzamiento- que Taylor tenía un nuevo álbum. Es una de las pocas artistas que pueden poner un tuit, anunciar que va a lanzar un nuevo disco en cuestión de horas y estar segura de que se convertirá en el número uno.

Las fotografías de la portada y el interior, que suelen implicar a decenas de personas, se hicieron con un único fotógrafo. Ella se encargó de peinarse, maquillarse y se vistió con su propia ropa. “Esa sencillez no es revolucionaria, pero Taylor ha tenido la habilidad de adoptarla en un momento en el que el mundo lo necesitaba. No sé si lo sentía así o era consciente de que la gente iba a responder a eso, pero ha conectado”, explica McIntyre.

Taylor Swift además de cantante y compositora es productora, filántropa y actriz.

Como compositora, ha sido honrada por la Nashville Songwriters Association y el Salón de la Fama de los Compositores. Entre otros logros de Swift se incluyen diez premios Grammy, un Emmy, 25 Billboard Music Awards, 30 American Music Awards, un premio Brit, seis MTV Video Music Awards, once Country Music Association Awards, así como dos nominaciones al Globo de Oro. También es una de las artistas con mayores ventas discográficas del mundo.

Además de su exitosa carrera musical, apareció como actriz invitada en un episodio de la serie de televisión CSI: Crime Scene Investigation (2009); actuó en la película de comedia Valentine's Day (2010), en la película animada The Lorax (2012) en la cual proporcionó su voz al personaje de Audrey, y tuvo un papel secundario en la película The Giver (2014).

Como filántropa, apoya la educación artística, la alfabetización de los niños, los fondos de ayuda ante desastres naturales, el feminismo, los derechos LGBT e instituciones de beneficencia para niños enfermos.

Letra en español de Cardigan

Camiseta vintage, un teléfono nuevo

Tacones altos en calles de adoquines

Cuando eres joven, ellos creen que no sabes nada

Una sonrisa brillante, lápiz labial negro

Política sensual

Cuando eres joven, ellos creen que no sabes nada

Pero te conocí

Bailando con tus Levi's

Borracho bajo la luz de la calle, yo

Te conocí

Con una mano en mi sudadera

Amor, bésame para sanar, yo

Y cuando me sentí como un cárdigan viejo

Debajo de la cama de alguien

Me pusiste y me dijiste que yo era tu favorita

Un amigo de todos es un amigo de nadie

Persigue dos chicas, pierde la indicada

Cuando eres joven, ellos creen que no sabes nada

Pero te conocí

Jugando al escondite y

Pasando tus fines de semanas conmigo, yo

Te conocí

Tu latido en High Line

Una vez en veinte vidas, yo

Y cuando me sentí como un cárdigan viejo

Debajo de la cama de alguien

Me pusiste y me dijiste que yo era tu favorita

Besarnos en el auto y en los bares del centro

Era todo lo que necesitábamos

Dibujaste estrellas sobre mis cicatrices

Pero ahora estoy sangrando

Porque te conocí

Entrando en el último tren

Eso me marcó como una mancha de sangre, yo

Te conocí

Intenté cambiar el final

En el que Peter Pan pierde a Wendy, yo

Te conocí

Yéndote como un padre

Corriendo como el agua, yo

Y cuando eres joven, ellos creen que no sabes nada

Pero sabía que te quedarías como un beso tatuado

Sabía que atormentarías todas mis dudas

El olor a humo duraría todo este tiempo

Porque lo sabía todo cuando era joven

Sabía que te maldeciría por un largo tiempo

Persiguiendo sombras en la fila del mercado

Sabía que me extrañarías una vez que acabara la emoción

Y que estarías de pie bajo la luz de mi balcón

Y sabía que volverías a mí

Volverías a mí

Y volverías a mí

Y volverías

Y cuando me sentí como un cárdigan viejo

Debajo de la cama de alguien

Me pusiste y me dijiste que yo era tu favorita