La falta de trabajo en Esquel, sin dudas se agravó durante esta gestión de gobierno. La aparición de la pandemia y sus innegables consecuencias económicas solo hizo acelerar un proceso que ya se venía dando en la ciudad, el cual daba cuenta de escasez de garantías o condiciones aceptables para emprender, invertir o mantener las posibilidades de los empleos ya creados por parte del capital privado.

El Estado tiene el deber intransferible de generar las condiciones y garantías para que el trabajo sea base indiscutible de movilidad social. En nuestra ciudad eso viene en declive hace ya algunos años. La cantidad de comercios e iniciativas privadas que cerraron durante esta gestión supera a los que se animaron a abrir un nuevo negocio. De esta realidad daban cuenta los medios de comunicación mucho antes de aparecer el primer caso de Covid-19, que sin dudas agravó la situación de muchas familias esquelenses.

La crisis ha ido agravándose y las posibilidades de trabajar en Esquel han ido en detrimento. Al punto que ha crecido el desempleo y con ello los comedores comunitarios y las familias que no pueden pagar los servicios básicos.

El fondo para sostener la tarifa social que ha anunciado el ejecutivo municipal para paliar la crisis de un importante número de familias que no pueden pagar los servicios básicos es solo un parche al problema transversal a ésta y otras tantas dificultades: la falta de trabajo es la raíz de estos problemas.

No se tiene claro que si -al anunciar este fondo desde el gobierno municipal- se entienda que este paliativo debe ser circunstancial y de ninguna manera es un logro de buena administración; habida cuenta que la mayoría que pide ayuda prefiere generar sus propios recursos para no solo abonar los servicios básicos, si no también, comer. El verdadero logro de gestión sería que en Esquel haya posibilidades de trabajo.

No se trata solo de servicios, no hay que perder de vista que los comedores comunitarios llegaron para quedarse mostrando la pobreza sin maquillaje, sino que aquellos que ayudan ayudando, con muchísima frecuencia tienen que acudir a los medios de comunicación para hacer pública la falta de insumos que no les permite satisfacer la creciente demanda: ante esos reclamos la municipalidad casi siempre va un paso detrás de la necesidad.

A muy pocos les gusta pedir para subsistir; muchas veces no queda otra.

Por supuesto que no está bueno, pero tampoco es alentador para la dirigencia política. A corto o mediano plazo un paliativo a la pobreza, como es el caso de este fondo, no será visto como un logro, la generación de condiciones propicias para que haya trabajo y las acciones en este sentido para hacerle frente a esta realidad, sería la verdadera muestra de una administración conveniente e inclusiva.

