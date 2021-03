Luego del discurso de apertura de sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante, por parte del intendente Sergio Ongarato, la concejal del bloque Chubut al Frente , Valeria Saunders, marcó que no hubo ningún discurso por parte del mismo y que se repitieron los mismos temas que plantea hace años.

“Esperemos a sentarnos a leer los documentos adjuntos que nos ha acercado el intendente a cada uno de los concejales y ver la proyección del 2021“

A su vez, se sinceró e indicó que fue un año difícil pero que las prioridades tendrían que haber cambiado. “Tenemos que estar trabajando para esta vuelta a clases, tener el servicio público de transportes funcionando“. Además precisó que en el discurso no se habló de este tema. “Los chicos van a hacer los trámites del TEG y no hay transporte. Se presentó un proyecto para que las juntas vecinales tengan conexión a internet y no fue tratado“

“Si estamos preocupados por la educación de Esquel, tenemos que hacer lo que corresponde como estado municipal para que así el estado provincial cumpla con su obligación“

En relación a los reclamos que nombró Ongarato hacia el gobernador Arcioni, indicó que es su deber político plantearle los reclamos presencialmente. “Puede acercase hacia Rawson o invitarlo y plantearle como responsable político, sus reclamos. Cuando vienen los funcionarios políticos de la provincia de Chubut y sube una foto a las redes, también puede plantear las necesidades que tiene Esquel“.

En esa línea, habló de que no recuerda ningún viaje del intendente hacia Rawson o algún planteo que le hizo a los ministros que han visitado la ciudad.

“Cuando vino la ministra Perata no hubo tantas quejas por parte del intendente“

Por último, aseguró que el intendente “no agregó nada nuevo, volvió a plantear los mismos temas. Habla de que somos autosustentables pero se ampara e las cosas que no se hicieron porque no llegaron los fondos de nación“.

“Siempre dice que las cosas no se cumplen por responsabilidad de otros y nunca que es del gobierno municipal“, concluyó.