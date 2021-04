La “nueva ola “de contagios del Covid transcurre en la municipalidad de Esquel entre Secretarías que deben cerrar al contar con varios empleados enfermos, funcionarios responsables de áreas que también lo están y dependencias que no cuentan con las condiciones para que sus trabajadores mantengan distancia y puedan trabajar con los protocolos que exige a privados el Estado local.

El intendente debe tener uno de los récords más altos por aislamiento en lo que va de pandemia, hasta que finalmente y lamentablemente se contagió. También están contagiados, a la vez, su Secretario de Gobierno y su Secretario de Gestión y Finanzas, quien dijo que no esperaba tantos enfermos a la vez, o sea, que se contagiaran no lo descartó, la novedad es que fue al unísono.

Con este vacío político para resolver las múltiples demandas que tiene la municipalidad, es llamativa la decisión de no convocar al presidente del Concejo Deliberante a que asuma las funciones al frente del ejecutivo, como estaría habilitado para hacerlo; la excusa es que desde casa se trabaja. No se entiende tampoco que entre los de casa y los que aún siguen sin aislarse como Ongarato y Wengier, no hay, prácticamente, dialogo.

Como perlita es llamativo que en el último acto público donde asistieron funcionarios y concejales, por protocolo institucional, no se mencionara -al nombrar las autoridades presentes- en primer término, al presidente del Concejo como la figura de mayor rango presente; ese lugar fue para el Secretario de Gestión y Finanzas.

En medio de esta realidad los vecinalistas que sostienen con su trabajo los comedores comunitarios, ya no saben cómo hacer para que se entienda que no alcanza con la demanda y los insumos, que hay un presupuesto para la asistencia a quienes no tienen para comer y que la burocracia municipal se da el lujo de tomarse el tiempo -pese a conocer esta realidad- para que se tomen los recaudos y medidas que hagan que llegue la comida a quienes no tienen. ¿influye en ello los aislamientos políticos por enfermedad o por falta de diálogo?

Por otra parte, los colectivos interurbanos que -según afirmaron desde el ejecutivo- estarían funcionando para marzo, tal como adelantamos en esta columna, no estaban dadas las condiciones para que se cumpliera este anuncio, y tal como van las cosas es difícil llegar a un acuerdo para que este servicio vuelva a la ciudad en lo inmediato, por lo que más vale que no se anuncien fechas para prestaciones que se sabe que no se van a cumplir.

Los funcionarios aislados en sus casas, ya que han reconocido que siguen trabajando, estaría bueno que se comuniquen con los que están con presencialidad y entre todos lleguen a acuerdos para cuidar mejor a los trabajadores municipales que son vecinos como cualquiera, dar respuestas a la ciudadanía que se necesitan para hoy y aquello que no se pueda hacer, se informe sin ambigüedades, así cada esquelense sabe a qué atenerse.

Con ignorar los problemas, ignorarse entre los que tiene responsabilidades e ignorar las consecuencias de un virus que no da tregua; no se llega a ninguna parte.

CHISTECITO DE YAPA

Después de medio siglo de matrimonio ella muere y, luego de unos meses él también se va al cielo.

En el cielo, él la encuentra y, muy alegre, corre hacia ella:

-¡Amor mío!¡Que bueno encontrarte!

Y ella le responde:

-¡No me vengas con esas! El contrato fue clarito: ¡Hasta que la muerte nos separe!