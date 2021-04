Mientras la inflación llega al récord de 4,8% a un ritmo anualizado superior al 75% anual- sin que haya gobierno que la pare, como es lógico las consecuencias que ello implica a la economía traen consigo el aumento sin parar de los alimentos, gas, nafta y todos los servicios.

Lo que no sube es el poder adquisitivo del peso argentino; los salarios cada vez alcanzan menos en el caso de los que tienen ingresos más o menos estables- y lo que tampoco para de crecer es la cantidad de argentinos que no les alcanza para satisfacer las necesidades básicas y viven en la informalidad; la incertidumbre se siente en el día a día.

En medio de esta realidad los concejales (oficialismo y oposición) de Esquel junto al ejecutivo siguen analizando qué hacer con cientos de familias que no pueden pagar los servicios básicos. Sin dudas cualquier paliativo que se logre no será suficiente porque nadie está trabajando sobre la situación de fondo, que tal como hemos señalado con anterioridad, es la falta de trabajo.

Si hoy mismo se saldara en su totalidad la deuda de servicios de estas familias que en algunos casos supera un año, ¿Cuál es el plan para que en tres meses no se adeuden nuevamente los servicios? Se habla de un aporte solidario de la población y también de aportes desde el gobierno. En ningún caso se está proyectando una forma que no sea puro asistencialismo basado en la recaudación de impuestos o los aportes de cualquiera menos de los políticos.

Tampoco se está analizando alguna forma genuina para que esas familias y otras, que sin dudas se sumaran a las que no pueden ni comer ni pagar servicios, puedan generar dignamente los ingresos necesarios; la política sigue mostrando su incapacidad para encaminar tanto la ciudad como la provincia y la nación, hacia un verdadero aprovechamiento de todas las capacidades naturales y de recursos humanos que hay en la localidad y en el país en general.

Por supuesto que Esquel no vive en una burbuja y los problemas del país -como es la elevada inflación que nos sitúa en cuanto a este ítem en los primeros lugares del mundo- también se sienten y tienen consecuencias, y mucho, en la ciudad, pero acá hay una inercia unida a una falta de rumbo político, tan notoria, que la consecuencia es una economía paralizada donde las pocas soluciones que se dan a cualquier tema son paliativas y las Secretarías municipales se pasan las responsabilidades de los problemas de un lado a otro sin darse por enterados que forman parte del mismo gobierno. En tanto la oposición ni siquiera puede transmitir que, con ellos en el gobierno, algo cambiaría.

Transversal a todo esto están las encuestas y los futuros candidatos para senadores y diputados; nombres nuevos no hay, abundan problemas viejos agravados, caras que se reciclan e intentan no quedar fuera y pocas, muy pocas, ganas de mucha gente de sumarse a esta contienda que no los tiene en cuenta, salvo para pedirles que, por favor, los voten, que los otros son peores.

CHISTECITO DE YAPA

-¿Maestra ayer lleva H?

-No Jaimito

-¿y Hoy?

-Hoy si se escribe con H

-Como cambian las cosas de un día para otro...