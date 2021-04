Después de haber sobrellevado el Covid, el intendente Sergio Ongarato, indicó que por el momento se encuentra bien.

"Tengo mucha fatiga y es una de las secuelas que queda después de un tiempo de haberlo tenido”

Hace unos días ya tenía su alta, pero le indicaron que siga aislado porque el fin de semana le subió la fiebre, aunque ahora ya le bajó. "Hace dos días estoy sin fiebre ni dolores musculares, los días anteriores tuve fiebre alta y mucho dolor en el cuerpo lo que es muy feo para dormir y es extremadamente cansador".

En relación a otros síntomas, sostuvo que pudo respirar bien y no tuvo problemas digestivos. "No perdí el olfato y el gusto, pero se me cambió, es algo raro y desagradable", indicó.



Sobre el Secretario de Gobierno, Julio Ruiz, manifestó que tienen un parte todas las tardes, pero prefiere mantenerse reservado y esperar que se recupere lo antes posible, dado que está con asistencia respiratoria.

Escuelas: ¿Abiertas o no?



"En Esquel durante enero tuvimos un pico de 800 personas con covid y ahora estamos pasando las 300, es decir que se redujo la mitad"

Hizo hincapié en Buenos Aires, donde su realidad es diferente. "Nosotros estuvimos ocho meses sin casos de COVID en Esquel y la Región pero con todas las restricciones sociales y económicas necesarias", aseveró.

"Creo que hoy la prioridad es la salud y la educación, hay que buscar todas las opciones para mantener a los chicos en el aula y por supuesto las fuente laboral de todo el personal docente"

Restricciones nocturnas



Respecto a este tema, el intendente aseguró que todo lo que surja en los DNU , los intendentes tienen la obligación de acatarlo.

"Es una estrategia a nivel provincial y funciona solo cuando todo el mundo la acata por más que estemos de acuerdo o no"

En relación a las restricciones, argumentó que decaen un poco la actividad, pero ve con positividad que los lugares gastronómicos puedan seguir funcionando.

"Lo que no puede pasar con estas medidas es que de 15 días pasen a ser 8 meses porque es ahí donde no funcionan y la gente busca otra forma de suplir lo que el estado les prohíbe"



También lo relacionó con las reuniones masivas, "ya que no se puede ir a bailar a ningún lado entonces la gente se reúne en chacras, quinchos y demás, por lo que el estado ni se entera que están reunidos".

Por último, manifestó que las consecuencias de esos actos son peores a que estén habilitados esos lugares correctamente.

"Uno puede restringir unos días, pero la actividad después debe ir volviendo a la normalidad para evitar las reuniones clandestinas que son el peor escenario"

Controles



"Puntualmente con los locales que tuvimos denuncias donde no se cumplen las medidas de distanciamiento, se hicieron varias sanciones. Como es el caso del Bar Argentino"

El problema está en que la sanción para quien incumple las medidas sanitarias es la violación del art. 205 que determina toneladas de papeles que están en el Juzgado y no se llega a tiempo a atender todos esos casos.

"Nosotros propusimos que hayan sanciones a una ordenanza, pero los conejales en su momento tuvieron opiniones divididas y dijeron que no había que castigar más al vecino de Esquel con esas medidas"

En ese marco, explicó que "lamentablemente si no hay sanciones es difícil hacer cumplir una ordenanza. Días previos a que yo contraiga COVID tuvimos una reunión con los concejales, donde expresé que deben caer sanciones a quienes no cumplan lo que se expresa en las ordenanzas".

Recomendaciones



"Hay una medida que es la que hay que recordar y es mantener la distancia de dos metros. Estemos donde estemos, hay que respetar los dos metros, tenemos que tener eso siempre en la cabeza", argumentó.

"Fundamentalmente hay que mantener la distancia y eso significa no ir al quincho de un amigo, ser cuidadoso en los espacios de trabajo, no asistir a los sitios que sean inseguros"

Por último, expresó que no hay que transgredir estas medidas porque es ahí donde empiezan a multiplicarse los casos. "Sino todos vamos a terminar con algún pariente que termine en la UTI de algún Hospital", aseveró.

A su vez, dijo que esto si es un problema porque no podemos recargar la irresponsabilidad social sobre quienes están trabajando incansablemente en los Hospitales. "Incluso por solidaridad para con el personal de salud", concluyó.