El Horcón: Chubut quiere reelección

¿Una nueva oportunidad? ... Puede ser … para algunos intendentes y jefes comunales de Chubut lo es. En Esquel lo cierto es que el intendente quiere seguir en algún cargo político y llegado el caso de no contar con ninguna otra alternativa, tal vez, si se da lo que trama parte de la política chubutense, tenga la posibilidad de intentar una reelección, aunque hay que reconocer que no participa del “entramado” de esta no tan nueva movida en la que se entretienen algunos (no pocos); más que un rumor ya podemos decir que es un plan de trabajo.

En la provincia algunos están tramando volver a las reelecciones indefinidas o a sumar un tercer período, para favorecer partidos y carreras personales. Por supuesto para justificar esta necesidad ya se habla de la pandemia y sus consecuencias, ¿cómo dejar fuera al Covid-19 y no intentar una “nueva cepa” o un “nuevo escenario” si existen leyes incomodas?

Si bien el espacio político del actual mandatario local no se ha manifestado al respecto, lo cierto es que en Esquel no tenemos Carta Orgánica y la Ley XVI N° 46 es válida, precisamente, en estos casos. El intendente esquelense -según la norma mencionada- ya lleva dos mandatos consecutivos en el poder; para una nueva oportunidad al frente de la ciudad, debe esperar un período luego de los comicios del 2023 y ahí tendrá-nuevamente- la posibilidad de aspirar a la intendencia, Esto puede cambiar de modificarse la norma que, no hace tanto, termino con las reelecciones indefinidas y se dio como valido dos periodos consecutivos para desarrollar cualquier proyecto de gestión

En el caso de Ongarato, ha expresado que aspira a continuar en política en cargos de otro rango que puede ser gobernador, senador, diputado, sin contemplar esta posibilidad que, aún, no está permitida, pero de concretarse este nuevo escenario podría beneficiarlo. Para algunos en la provincia, si es menester, trataran de reformar cualquier ley que se pueda y que los consensos, roscas y las ambiciones personales lo permitan. La salud de la democracia parece un tema menor.

Los radicales fueron impulsores de la norma vigente, mediante la cual, para el 2023, 16 municipios y 10 comunas rurales, del total de Chubut, si o si tendrán un intendente nuevo, ya que sus actuales mandatarios cumplen dos o más periodos al frente de sus localidades. Según esta lógica de ninguna manera la base electoral fundamental que llevó a Ongarato al poder -se reforme o no la Ley XVI N° 46- apoyaría un nuevo periodo para el actual intendente, aunque no hay que descartar los dichos del jefe local planteando que está dispuesto a hacer alianzas que excedan su partido de origen.

Si bien darle marcha atrás a la ley vigente tiene ambiciones mucho mayores que se centran en ciudades con más caudal de votos que Esquel y en comunas con las cuales se pretende un intercambio de favores entre el actual gobierno provincial y mandatarios locales, lo cierto es para que prospere la modificación a la norma solo se requiere mayoría simple, de ahí que no sería tan complejo, salvo que el rechazo popular sea contundente, detalle que, la política chubutense, se empeña en minimizar.

Para nuestro intendente será una oportunidad la modificación de la norma vigente, la cual podrá aprovechar o no, solo si logra encaminar este segundo periodo de gobierno que -lejos de afianzar su mandato- ha mostrados muchas debilidades de gestión y liderazgo que perjudican su futuro político para cualquier continuidad que pretenda, en algún u otro cargo o responsabilidad.

