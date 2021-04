Ongarato sobre la tarifa social: "Si alguien no paga el gas pero tiene un tv moderno, que lo venda y pague el gas"

Luego de haber hecho cuatro aislamientos por contacto estrecho, y posteriormente haber contraído COVID, el Intendente de la ciudad de Esquel, Sergio Ongarato, visitó los estudios de Red43 para abordar distintas temáticas actuales en una nueva entrega de Firma y Aclaración.

"Fue bastante duro. El virus está, el riesgo está. Hay que mantener distancias y evitar descuidos", comenta el mandatario municipal, al referirse a su experiencia atravesando el aislamiento.

Con respecto a cómo contrajo el virus, si bien no hay certezas, Ongarato indica que "semanas antes cerramos Hacienda por una ola de contagios; habían tres casos por día y decidimos cerrarla".

En lo que refiere a la actualidad y a las consecuencias que trae la pandemia en la ciudad, el intendente refirió que "económicamente esto no da para más", e recordó la escalada de casos de covid que hubo en Navidad y Año Nuevo: "la gente está cansada y ahí es cuando baja los brazos y después se contagia".

En otro orden, mencionó la problemática de los vecinos que no pueden pagar sus tarifas: "El señor Pinto llevó muchas posibles soluciones. Comenzó a fines del año pasado con un tinte político. Nosotros vamos a buscar distintas alternativas, pero hay un tema; de algún lado tiene que salir el dinero... Puede ser de rentas generales, donde el bache no se va a tapar. Otra opción es salir a pedir afuera; todas las provincias, salvo dos, tienen una tarifa social; Chubut se llena la boca de que somos sociales pero no es así. Y la otra opción, es que entre todos conformemos un fondo".

"Nosotros colaboramos con los que no pueden pagar la factura de luz y están en una situación familiar compleja. No es que no hay voluntad, pero si alguien no pagó durante muchos meses hay otra cuestión de fondo. Si alguien no paga el gas pero tiene un auto moderno o un tv de última generación, que venda el televisor y que pague el gas"

La cuestión turística fue otra de las abordadas durante la entrevista; y Sergio Ongarato, de alguna manera, mostró su malestar en cuando a la demora de la obra del Aeropuerto: "Es una obra fundamental, pero se pasa para el próximo mes, ya no le creo a nadie. Es clave para que seamos una ciudad turística con características similares a lo que hoy pueda ser Bariloche".