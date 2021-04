“Girls Like You” (Chicas como tú) es una canción pop rock de la banda estadounidense Maroon 5, perteneciente a su sexto álbum de estudio, Red Pill Blues (2017).

Maroon 5 está liderada por Adam Levine. Es uno de los grupos de música pop más importantes del siglo XXI. Hasta la fecha -la banda de Los Ángeles mundialmente conocida- ha recibido tres premios Grammy, ha vendido más de 75 millones de álbumes, 400 millones de singles en todo el mundo y ha recibido galardones de oro y platino en más de 35 países. También han acumulado más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify y han ofrecido más de 120 conciertos en más de 30 países, con más de 6.750.000 entradas vendidas.

La versión de “Girls Like You” que proponemos este domingo es en colaboración con la rapera Cardi B. Fue lanzada el 30 de mayo de 2018 como el tercer sencillo del álbum Red Pill Blues, escrita por Adam Levine, Cirkut, Cardi B, Starrah, Jason Evigan y Gian Stone y producida por Cirkuit y Evigan.

El sencillo logró colocarse en el puesto número uno de la lista estadounidense Billboard Hot 100 y se posicionó en los primeros puestos de preferencia en más de 11 países.

El video musical realiza un homenaje a las mujeres a través de las 26 que participan, ellas son (por orden de aparición): Camila Cabello, Phoebe Robinson, Aly Raisman, Sarah Silverman, Gal Gadot, Lilly Singh, Amani Al-Khatahtbeh, Trace Lysette, Tiffany Haddish, Angy Rivera, Franchesca Ramsey, Millie Bobby Brown, Ellen Degeneres, Cardi B, Jennifer Lopez, Chloe Kim, Alex Morgan, Mary J. Blige, Beanie Feldstein, Jackie Fielder, Danica Patrick, Ilhan Omar, Elizabeth Banks, Ashley Graham, Rita Ora y Behati Prinsloo.



Letra en español de “Girls Like You” (Chicas como tú)



Pasaron 24 horas, necesito más horas contigo

Pasaste el fin de semana vengándose, ooh

Pasamos las últimas noches haciendo las cosas bien entre nosotros

Pero ahora todo está bien, amor

Enrolla este porro, amor

Y quédate junto a mí

Porque a las chicas como tú les gusta andar con chicos como yo

Hasta que se ponga el Sol, cuando llegue

Necesito una chica como tú, sí, sí

Las chicas como tú aman la diversión, y sí, yo también

Lo que quiero cuando llegue

Necesito una chica como tú, sí, sí

Sí, sí, sí

Sí, sí, sí

Necesito una chica como tú, sí, sí

Sí, sí, sí

Sí, sí, sí

Necesito una chica como tú

Pasé la última noche en el último vuelo hacia ti

Llevé todo un día tratando de llegar hacia ti, uh

Pasamos la luz del día tratando de hacer las cosas bien entre nosotros

Pero ahora todo está bien, amor

Pega ese porrito, amor

Y quédate junto a mí

Porque a las chicas como tú les gusta andar con chicos como yo

Hasta que se ponga el Sol, cuando llegue

Necesito una chica como tú, sí, sí

Las chicas como tú aman la diversión, y sí, yo también

Lo que quiero cuando llegue

Necesito una chica como tú, sí, sí

Sí, sí, sí

Sí, sí, sí

Necesito una chica como tú, sí, sí

Sí, sí, sí

Sí, sí, sí

Necesito una chica como tú, sí, sí

Necesito una chica como tú, sí, sí

Necesito una chica como tú

Tal vez son las 6: 45

Tal vez estoy apenas vivo

Tal vez has soportado mi mierda por última vez, sí

Tal vez sé que estoy borracho

Tal vez sé que eres la chica perfecta para mí

Tal vez estás pensando que es mejor si conduces

Oh, porque chicas como tú andan con chicos como yo

Hasta que se ponga el Sol, cuando llegue

Necesito una chica como tú, sí

No hace mucho tiempo, estaba bailando por dinero

Sabía que es muy real si te dejo conocer a mi mamá

No quieres una chica como yo, estoy demasiado loca

Pero cada otra chica que conoces es fugaz

Estoy segura de que las otras chicas fueron muy amables

Pero necesitas a alguien que estimule las cosas

Entonces, ¿a quién vas a llamar? Cardi, Cardi

Ven y acelérame como una Harley, Harley

¿Por qué la mejor fruta siempre está prohibida?

Voy a ti ahora, haciendo 20 más allá del límite

La luz roja, la luz roja, pare (pare)

No juego cuando se trata de mi corazón (vamos a explicarlo)

No quiero un caballo blanco y un carruaje

Me gustan más los Porsches y quilates blancos

Te necesito aquí porque cada vez que llamas

Toco esta gatita como tocas tu guitarra

Porque a las chicas como tú les gusta andar con chicos como yo

Hasta que se ponga el Sol, cuando llegue

Necesito una chica como tú, sí, sí

Las chicas como tú aman la diversión, y sí, yo también

Lo que quiero cuando llegue

Necesito una chica como tú, sí, sí

Sí, sí, sí

Sí, sí, sí

Necesito una chica como tú, sí, sí

Sí, sí, sí

Sí, sí, sí

Necesito una chica como tú, sí, sí

Sí, sí, sí

Sí, sí, sí

Necesito una chica como tú