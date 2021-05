El Horcón: La inseguridad de todos los días

Las redes sociales son el medio que utilizan gran parte de los vecinos para alertar sobre los robos que están ocurriendo en Esquel.

El "boca a boca" digital es la mejor forma que se ha encontrado para dar a conocer los crecientes episodios de inseguridad que han pasado a ser cotidianos en nuestra ciudad sin que, hasta la fecha, se vislumbren acciones preventivas que puedan frenar a los delincuentes.

Robos en viviendas, comercios, bicicletas, motos y otros hechos cada semana son noticias de vecinos que alertan a otros vecinos dando cuenta que la inseguridad llegó para quedarse, mientras el Estado y su falta de respuestas están terminando con la confianza y el valor agregado que teníamos los que vivimos en Esquel y aquellos que nos visitan, dado por el bajo índice de delitos que -años atrás- era una condición más que se agregaba a la calidad de vida en la ciudad.

Ya hace unos años que los robos ocurren impunemente -incluso- a la luz del día, algo inimaginable tiempo atrás. Mientras tanto desde la política se habla poco y nada de seguridad en la ciudad y sobre las falencias en el tema; no está en el discurso oficial ni tampoco en el de la oposición.

Alguien que compare a Esquel con el resto de las ciudades más grandes de la provincia, puede decir que la situación es menos grave acá. No es así, en Esquel no era una preocupación mayor el delito y no tiene por qué convertirse en un problema si se toman los recaudos necesarios.

Necesitamos un plan integral que aborde la inseguridad desde diferentes planos y aristas: desde el enfoque social que incluye la educación, marginalidad y la prevención. No tendría que irse detrás del problema y para peor no resolverse. Se necesita una agenda seria que trate el tema del delito.

La seguridad si es un tema que debe garantizar el Estado, ¿se tiene en cuenta de cara a las próximas elecciones? No; por ahora se debaten candidaturas que aún no convencen a nadie. En el día a día los vecinos comparten los hechos y se pide averiguar la procedencia de aquello que se compre; las respuestas y las acciones, en la mayoría de los casos, las llevan adelante los damnificados o aquellos que, solidariamente, dan a conocer los delitos.

La "sensación" como una vez se llamó a la presencia de la inseguridad en el país, es una certeza que ha llegado a Esquel para preocupación y disgusto de una mayoría que nada tiene que ver con unos pocos inadaptados que seguramente pueden y deben ser identificados.

Para que Esquel tenga la calidad de vida que merece es imprescindible que el estado haga valer el derecho a estar seguros. Esa función ni se delega ni se trasfiere, es deber y obligación política.

